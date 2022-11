A Fazenda 14: Com 24,58%, Ruivinha de Marte é eliminada do reality

A cantora Ruivinha de Marte deixou o reality show da Record TV na noite desta quinta-feira (17). Em uma roça considerada tranquila, se recordes de votos, a influenciadora digital disputou a permanência ao lado de Bia Miranda e André Marinho, levando a pior e recebendo apenas 24,58% dos votos.

Depois de André voltar primeiro para a sede, com 35,58% dos votos, Bia foi anunciada e ficou com 39,84%, sendo a pessoa mais votada da noite.

A neta de Gretchen foi recebida com comemoração das integrantes de seu grupo, que vibraram com sua permanência, mesmo ficando um pouco chateadas com a saída de Ruivinha. Já os participantes do “grupo B” caíram no choro com a ausência da cantora amazonense.

*Com informações de Contigo