A Alegria Tá Na Mesa: Festival Bar em Bar segue até o dia 12 com pratos e preços especiais

Com 20 estabelecimentos participantes, o festival, realizado pela Abrasel no Amazonas, tem movimentado economia do setor de alimentação fora do lar

A 17ª edição do Festival Bar em Bar vem reunindo inúmeros clientes, nos estabelecimentos participantes, que querem aproveitar a oportunidade de degustar petiscos especiais e com preço diferenciado.

Promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas (Abrasel no AM), e com apoio do Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo) e Cervejaria Tijuca, o evento acontece até o próximo domingo (12).

Com o tema “A Alegria Tá Na Mesa”, o Festival Bar em Bar celebra a pluralidade gastronômica de boteco, destacada pela criatividade dos estabelecimentos nas porções escolhidas para o evento. Além das receitas tradicionais e das elaboradas para o Bar em Bar, cada casa preparou também promoções exclusivas para os clientes.

O festival tem gerado bons resultados para os donos dos bares participantes, como conta Isis Reichl, proprietário do Biergarten Manaus, localizado no bairro Ponta Negra, zona Oeste da capital. “O Bar em Bar tem sido uma oportunidade excepcional para receber clientes que chegam querendo conhecer o prato que escolhemos para o festival. As expectativas são sempre positivas, e temos recebido um número significativo de pessoas, graças à ampla divulgação do evento”, destacou.

Além dos preços atrativos e da oportunidade de divulgar as casas participantes, o foco do concurso tem sido promover a valorização da cultura de boteco, tão presente no dia a dia dos brasileiros.

A população, um júri técnico composto por professores de gastronomia de renomadas instituições, e chefs de cozinha vêm visitando os estabelecimentos para experimentar e escolher os seus petiscos favoritos. Para votar, o público deve acessar o site: www.concursoabraselam.com.br até o dia 12 de novembro.

Entre alguns dos pratos participantes, os clientes podem degustar opções como Bolinho de Carne Seca, Costela Cabocla, Minis Brusquetas de Costela, Tambaqui Frito ao Molho de Arubé, Ligeirinha de Bacalhau e Pirarucu Ao Tucupi Negro.

Confira a lista de restaurantes participantes

– Restaurante Rei do Churrasco (unidade Cachoeirinha e Cidade Nova),

– Snoopy Bar,

– Biergarten Manaus,

– Camarão Amazonas,

– Dedé Boteco (Amazonas Shopping),

– Salomé Bar,

– Expresso 73,

– Flor de Jambu Manaus,

– Restaurante Calçada Alta,

– Ancho Steak Burger,

– Caramuri bar e restaurante,

– Bem Assados restaurante e Choperia,

– Casa Paraense,

– Dom Frangão,

– Minhas Delícias Culinária Paraense,

– Uiara Amazon Resort,

– Taboa Peixaria,

– O Lenhador e

– V’umbora Culinária Amazônica.

Serviço:

Bar em Bar – A Alegria Tá Na Mesa – 01 a 12 de novembro

Para saber mais: www.barembar.com.br

Para votar: www.concursoabraselam.com.br

Realização: Abrasel no Amazonas

Patrocínio Regional: Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo) e Cervejaria Tijuca.

Com informação da assessoria