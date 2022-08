‘5° Feirão da Roça’ encerra hoje com música, rodeio e oportunidades de negócios

Evento reúne representantes de mais de 30 municípios e promove geração de renda direta para 986 agricultores

O encontro da agricultura familiar encerra hoje(14), com entrada gratuita. A festança inicia às 14h, na Feira da Sepror (antiga Expoagro), Colônia Terra Nova, na Torquato Tapajós (ao lado do Hospital Delphina Aziz).

Além de muita música, o “5° Feirão da Roça” – Feira de Agronegócios, promove exposições, artesanato, parque de diversões, praça de alimentação, escolha da Rainha do Rodeio, dentre outras atrações.

“É uma festa para toda família. Vale a pena conferir”, explica o presidente do Instituto Sócio Sustentável Amazônida (ISAAM), Antonivaldo de Souza, afirmando que o encontro da agricultura familiar tem o intuito de gerar emprego e renda para os trabalhadores do campo.

Os produtores poderão ainda discutir o setor primário e conseguir linha de crédito para buscar recursos e financiamentos.

Atualmente, a antiga “Feira da Sepror” reúne pecuaristas e produtores rurais de 32 municípios do Amazonas, atende diretamente cerca de 980 agricultores associados e, indiretamente, mais de 4 mil famílias por meio das associações e cooperativas parceiras.

Programação

A quinta versão do Feirão da Roça, iniciou na última quarta-feira (10) e vai totalizar, até o encerramento hoje (14), mais de 30 atrações para atender ao gosto variado e exigente do público que costuma visitar o evento.

Atrações de hoje (14/8)

18h – Thay Rodrigues

20h – Arlindo Neto

22h – Rodrigo Raniely e Monalisa

Parceria

O “5° Feirão da Roça” – Feira de Agronegócios conta com a parceria do Governo do Amazonas por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (ADAF), Prefeitura de Manaus.

Com informações da assessoria