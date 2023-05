Último navio da Temporada de Cruzeiro chega neste domingo

Quase 700 cruzeiristas chegam à capital amazonense, neste domingo, 14/5, a bordo do luxuoso Silver Shadow, navio de bandeira Bahamas. A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com o governo do Estado, via Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), fará o receptivo com uma performance artístico-cultural com boi-bumbá e a entrega de boas-vindas com colares de sementes de açaí, acompanhados do mapa turístico da cidade.

“Nossa pesquisa qualitativa, realizada durante os receptivos, aponta para um aquecimento econômico significativo para a Temporada 2023/2024, que já conta com mais de 30 navios cruzeiros confirmados. Nosso levantamento mostra uma injeção de, no mínimo, R$ 4 milhões por navio”, disse o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso.

Parte dos turistas seguirão para uma outra embarcação, no estilo ribeirinho, para o city tour, com o objetivo de conhecer rotas, como Encontro das Águas, comunidades ribeirinhas, além de restaurantes flutuantes. Os demais seguirão para agendas nos equipamentos culturais da Prefeitura de Manaus no centro histórico.

*Com informações da assessoria