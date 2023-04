12 mais ricos do mundo ganharam R$ 180 bilhões em um dia; veja quem mais lucrou

As doze pessoas mais ricas do mundo aumentaram ainda mais as suas fortunas na última semana. Juntas, elas receberam US$ 36 bilhões (aproximadamente R$ 180 bilhões) ontem (27), somando um patrimônio líquido combinado este ano de impressionantes US$ 264 bilhões (R$ 1,3 trilhão), de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. Isso aconteceu graças à recuperação do mercado de ações – o S&P 500 subiu 2% na data analisada, com alta de 8% no ano, e a Nasdaq cresceu 2,4%, com ganho de 17%.

Bernard Arnault, CEO da LVMH, e Mark Zuckerberg, CEO da Meta, foram os executivos que ganharam os maiores valores: o aumento nos preços das ações de suas empresas neste ano lhes renderam no ano US$ 45,5 bilhões (R$ 227 bilhões) e US$ 41,7 bilhões (R$ 208 bilhões), respectivamente.

Na sequência apareceram Jeff Bezos, fundador da Amazon (ganhou US$ 26,5 bilhões ou R$ 132,2 bilhões); Elon Musk, CEO da Tesla, do Twitter e da SpaceX (US$ 24,8 bilhões ou R$ 123,8 bilhões); e Francoise Bettencourt-Myers, herdeira da L’Oreal (US$ 23,1 bilhões ou R$ 115,32 bilhões).

Os milionários que tiveram “menos êxito” foram Bill Gates, fundador da Microsoft (US$ 13,2 bilhões ou R$ 65,9 bilhões), e Warren Buffet, CEO da Berkshire Hathaway (US$ 7,3 bilhões ou R$ 36,4 bilhões).

Os 12 magnatas da lista da Bloomberg valem coletivamente US$ 1,4 trilhão (R$ 7 trilhões). Esse número é quase igual ao valor de mercado total da Alphabet, controladora do Google, e equivale a mais de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos – avaliado em US$ 26,5 trilhões (R$ 132,3 trilhões) no último trimestre.

Ações dos Estados Unidos

Segundo o Business Insider, as ações dos mercados norte-americanos se recuperaram com base no crescimento resiliente dos lucros em face da inflação persistente, aumento das taxas de juros, recessão iminente e temores de mais turbulência bancária e crise de crédito.

Neste cenário, Microsoft, Meta, Tesla e outras empresas de tecnologia lideraram, à medida que os investidores apostam alto em inteligência artificial e outras inovações.

Veja os ganhos dos 12 mais ricos:

1-Bernard Arnault,CEO da LVMH – US$ 45,5 bilhões (R$ 227 bilhões)

2-Elon Musk, CEO da Tesla, do Twitter e da SpaceX – US$ 41,7 bilhões (R$ 208 bilhões), respectivamente.

3-Jeff Bezos, fundador da Amazon – US$ 26,5 bilhões (R$ 132,2 bilhões)

4-Bill Gates, fundador da Microsoft – US$ 13,2 bilhões (R$ 65,9 bilhões)

5-Warren Buffet, CEO da Berkshire Hathaway – US$ 7,3 bilhões (R$ 36,4 bilhões)

6-Larry Ellison, presidente da Oracle – US$ 14,9 bilhões (R$ 74,4 bilhões)

7-Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft – US$ 20,6 bilhões (R$ 102,8 bilhões e

8-Larry Page, cofundador da Alphabet – US$ 16,2 bilhões (R$80,9 bilhões)

9-Sergey Brin, cofundador da Alphabet – US$ 15,4 bilhões (R$ 76,9 bilhões)

10-Francoise Bettencourt-Myers, herdeira da L’Oreal – US$ 23,1 bilhões (R$ 115,32 bilhões)

11-Carlos Magro, magnata mexicano das telecomunicações – US$ 14,7 bilhões (R$ 73,4 bilhões)

12-Mark Zuckerberg, CEO da Meta – US$ 41,7 bilhões (R$ 208 bilhões)

Com informações da Época Negócios