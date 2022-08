Wilson Lima reúne 5 mil pessoas na primeira caminhada de campanha na zona Leste

Governador recebeu apoio de eleitores do bairro João Paulo e adjacências

Candidato à reeleição ao Governo do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil) reuniu cerca de 5 mil apoiadores na primeira caminhada de campanha hoje (17), no bairro João Paulo, zona leste de Manaus. Ao direcionar a fala aos eleitores, Wilson destacou que a caminhada marca a arrancada rumo à vitória.

“Uma caminhada importante para o estado do Amazonas, uma caminhada que é propositiva, uma caminhada que é da paz, para apresentar propostas e mostrar o que nós vamos continuar fazendo pelo estado do Amazonas”, disse Wilson, acompanhado do candidato à vice-governador, Tadeu de Souza; e da primeira-dama, Taiana Lima.

Wilson também ressaltou que, com o apoio da população, o Amazonas vai deixar para trás as amarras da velha política e continuar escrevendo uma nova história.

“Vivemos momentos difíceis, complicados, mesmo diante de tantos desafios nós conseguimos avançar muito, como nunca antes na história desse estado. O Amazonas começa agora uma caminhada para definitivamente virar a página da história desse estado contra os políticos poderosos do passado que se achavam reis, imperadores, donos do estado do Amazonas”, disse.

Moradora do bairro Parque Mauá, a conselheira tutelar Elizeth Pantoja, 50, pontuou ações importantes feitas por Wilson em benefício da comunidade, como a construção de um restaurante popular Prato Cheio no Parque Mauá.

“Toda a zona leste está fechada com Wilson Lima. Ele tem mostrado trabalho para toda a juventude, toda a mocidade, terceira idade. Só não vê quem não quer ver, mas Wilson Lima está fazendo a diferença. Quero dar um recado para você que não se decidiu, vem para cá, 44, Wilson Lima”, afirmou Elizeth.

O aposentado Manuel Lourenço, 70, é morador do Nova Floresta e também declarou apoio a Wilson, ao destacar ações como o Asfalta Manaus, executada em parceria com a Prefeitura da capital.

“No nosso bairro, antes se você andasse lá, era só buraco. Hoje não tem mais isso. Foi feito o serviço, todo o pessoal lá do bairro agradece muito o trabalho que ele tem feito”, observou.

Para a autônoma Maria do Socorro Cardoso, 55, moradora do Coroado, um dos programas mais importantes é o Auxílio Estadual permanente, que ajuda famílias como a dela a sobreviver e se recuperar dos impactos da pandemia de Covid-19.

“O Auxílio Estadual eu recebo. Isso é muito bom, porque a família amazonense está passando por dificuldades e ele foi o único que pensou nos mais humildes. Minha família toda está com Wilson Lima, o Coroado todo está com ele”, enfatizou Maria do Socorro.

O atual governador concorre à reeleição pelo União Brasil, com o número o 44, com o tema de campanha “Agora, é daqui pra frente!”. O procurador de Justiça Tadeu de Souza (Avante) é o candidato a vice na chapa, que conta com a união de 10 partidos.

Além do União Brasil e Avante, formam o arco de aliança o PSC (Partido Social Cristão), PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro), Progressistas, Republicanos, Patriota e PL (Partido Liberal) e o PMN (Partido da Mobilização Nacional).

Com informações da assessoria