Wilson Lima reafirma disposição para trabalhar a uma multidão em comício na capital

Em evento com mais de 10 mil pessoas, governador destacou ações como o Prato Cheio, Passe Livre Estudantil, UTIs no interior e obras

O candidato à reeleição pelo União Brasil, governador Wilson Lima, destacou que a disposição do seu governo é para trabalhar e que o Amazonas não pode retroceder. Wilson participou ontem (21), de um comício com a presença de mais de 10 mil pessoas no Centro de Convenções Studio 5, zona sul da capital.

O evento marcou o lançamento das candidaturas do deputado João Luiz, para a Assembleia Legislativa, e do vereador João Carlos para a Câmara Federal, ambos do Republicanos, um dos dez partidos que fazem parte do arco de aliança para a campanha de reeleição do governador Wilson Lima.

“A gente não pode voltar para o passado. A disposição desse governo aqui é para trabalhar. Aqui a gente acorda cedo e não tem hora para dormir. Fomos muito atacados e criticados. A resposta que a gente dá para quem nos ataca é o trabalho, a AM-070, a AM-010, o Passe Livre Estudantil, as UTIs no interior, as obras que estão sendo realizadas em Manaus. Meus amigos, é daqui pra melhor, é daqui pra frente”, disse Wilson.

O governador destacou que ampliou de 7 para 42 o número de restaurantes e cozinhas populares Prato Cheio, além de garantir o Passe Livre Estudantil para todos os alunos das redes estadual e municipal de Manaus que usam transporte público. Ele também ressaltou o trabalho do Asfalta Manaus, em parceria com a Prefeitura, que vai pavimentar 10 mil ruas da capital, e o grande volume de investimentos em infraestrutura em todos os municípios do estado.

O candidato a deputado federal, João Carlos, destacou que o Amazonas precisa da continuidade do trabalho de Wilson. “Nós nos propomos a nos esforçar todos os dias por vocês. E nós fazemos e vamos continuar fazendo. Para isso nós necessitamos que ele permaneça, o governador precisa permanecer no Governo do Estado do Amazonas”, destacou.

Ao falar sobre Wilson Lima, o deputado estadual e candidato à reeleição, João Luiz, ressaltou o trabalho do governador em todo estado e lembrou da inauguração das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) de Parintins, Tefé e Tabatinga e outros investimentos na saúde. Citou, também, a inauguração, no bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital, da Escola Estadual Terezinha Almeida, que leva o nome da mãe de João Luiz. Ele agradeceu, ainda, o apoio que Wilson deu para às igrejas durante a pandemia.

“Eu quero agradecer ao governador Wilson Lima. Governador, o senhor tem sido essa pessoa de palavra. No momento de maior dificuldade que esse estado atravessou, eu disse ‘governador, nós vamos tramitar a lei para tornar as igrejas essenciais no Amazonas’. E ele me disse ‘João Luiz, aprova na Assembleia que eu sanciono aqui no Governo’. Por isso, governador, nós somos gratos”, disse João Luiz.

Com informações da assessoria