Wilson Lima foi o mais votado em 61 dos 63 bairros de Manaus no 1⁰ turno da eleição

Vitorioso na capital, governador recebeu mais votos que adversários em todas as zonas geográficas da cidade, no 1⁰ turno

O governador e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), foi o mais votado em 61 dos 63 bairros de Manaus, com 367.926 votos, vencendo em todas as zonas geográficas da cidade. O resultado das urnas mostra que o governador venceu o primeiro turno das eleições na capital e que a maioria dos manauaras aprova o seu governo e propostas para o próximo mandato.

“O resultado do primeiro turno é reflexo do trabalho que temos feito, um esforço conjunto de todos do nosso governo, e mostra que estamos no caminho certo e que vamos avançar ainda mais. Vamos seguir no combate à fome, na política de geração de empregos, nos investimentos na saúde, educação e segurança”, disse Wilson.

Wilson venceu em todos os bairros das zonas norte, sul, centro-sul e centro-oeste de Manaus. Ele também saiu vitorioso nas zonas leste e oeste e só não foi o mais votado nos bairros Colônia Antônio Aleixo e Glória.

Com 100% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Wilson contabilizou 819.784 votos em todo o estado, totalizando 42,82%. O governador tem mais que o dobro de votos do segundo colocado, Eduardo Braga, com 20%. Wilson foi o mais votado em 49 dos 62 municípios do estado, incluindo os três maiores colégios eleitorais do Amazonas: Manaus, Parintins e Manacapuru.

Investimento

Ao longo dos três anos e dez meses de sua gestão, Wilson Lima fez investimentos históricos para Manaus, que possibilitaram avanços como o Passe Livre Estudantil, uma luta de décadas dos estudantes e que atualmente alcança 160 mil alunos da rede pública de ensino da capital.

Para combater a insegurança alimentar Wilson ampliou as unidades do Prato Cheio de sete para 18 em Manaus, além de reformar restaurantes populares que já existiam. Até o mês de julho, as unidades serviram mais de 800 mil refeições para famílias em situação de vulnerabilidade social.

O Auxílio Estadual permanente, que garante R$ 150 mensalmente, alcança mais de 155 mil famílias em situação de pobreza em Manaus. Na área de infraestrutura, em parceria com a Prefeitura, Wilson Lima está recuperando e asfaltando 10 mil ruas de todas as zonas da cidade. Também está construindo o maior complexo viário da capital, com os Anéis Sul e Leste. O complexo possui 27 km e vai interligar as zonas norte, leste e sul e aumentar a fluidez no trânsito, beneficiando moradores dessas áreas e o Polo Industrial da capital.

Com informações da assessoria