Wilson destaca investimento de mais de R$ 284 milhões em Itacoatiara, em comício na cidade

Destinação de recursos é histórica no município, que recebeu o governador em carreata e caminhada neste domingo

Candidato à reeleição pelo União Brasil, o governador do Amazonas, Wilson Lima, destinou mais de R$ 284,5 milhões para o Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), em três anos e meio de governo. Wilson realizou um comício no município neste domingo (25). Antes, reuniu 5 mil veículos em uma grande carreata.

Além dos recursos destinados a Itacoatiara para áreas como infraestrutura, saúde, educação e segurança, Wilson Lima também realiza o maior projeto de reforma e modernização da rodovia AM-010, que liga Manaus ao município. Os investimentos são de mais de R$ 366 milhões, segundo informações da assessoria do candidato.

“Nunca se investiu tanto em Itacoatiara como o governador Wilson Lima está investindo e o que eu falo aqui não é da boca para fora, pode constatar o que estou falando. Porque se o asfalto está sendo derramado na (Avenida) Andrezza, sabe quem tá colocando aquilo ali? É o governador Wilson Lima”, disse durante comício na cidade.

Somente em infraestrutura, foram destinados R$ 176 milhões, incluindo obras em andamento, concluídas, licitadas, em licitação e a licitar. Wilson Lima está levando pavimentação asfáltica para Itacoatiara, com recursos de mais de R$ 16 milhões. As obras estão em andamento em mais de 25 quilômetros de vias em 12 bairros, incluindo a área central da cidade.

Wilson Lima já autorizou mais recursos para continuar asfaltando as ruas de Itacoatiara, se tornando o governador que mais tem investido na recuperação de vias da cidade. A nova frente de trabalho, com investimento de R$ 19 milhões, vai alcançar 21,75 quilômetros de ruas de seis bairros. As obras devem começar ainda neste semestre, mostram dados do relatório divulgado pela assessoria com um balanço das ações implementadas por Wilson Lima em Itacoatiara.

LED

Itacoatiara também foi contemplada com a modernização da iluminação pública, com a instalação de 7.327 pontos de LED na sede do município e nas comunidades Vila de Lindoia, Nova Jerusalém, Jacarezinho, Novo Remanso e Engenho.

Saúde

O governo Wilson Lima repassou R$ 66,7 milhões para o sistema de saúde de Itacoatiara, que ajudaram no custeio da folha de pagamento, materiais, equipamentos, medicamentos e insumos para o Hospital José Mendes e UPA 24h.

Segurança

No campo da segurança pública, o governador Wilson Lima inaugurou, em 2021, o Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L) de Itacoatiara, ampliando a estrutura de segurança pública na cidade, que recebeu reforço de viaturas e armas.

Educação

Wilson Lima destinou R$ 1,3 milhão para revitalizar oito escolas do município, entre outros investimentos em estrutura. Foram distribuídos kits escolares e fardamento para 10.960 estudantes e 738 kits para profissionais da educação; além de livros do Acerta+Enem para os alunos finalistas.

Setor primário

Mais de R$ 1,6 milhão foram aplicados no setor primário de Itacoatiara. O valor inclui repasse de R$ 398,4 mil para a realização da 1° Feira Agropecuária do município; e convênio de R$ 100 mil para a realização da X Feira do Abacaxi, em Novo Remanso.

Foram adquiridas 406,4 toneladas de alimentos de agricultores familiares; no valor de R$ 896,4 mil; e utilizadas 227 toneladas de calcário para correção do solo, promovendo aumento na produção de alimentos.

Para Itacoatiara também foram destinados 225 mil alevinos, casas de farinha, kits seringueiro, kits da agricultura familiar e kits de apoio aos pescadores, entre outros.

Social e crédito

O total de recursos para a área social chega a R$ 15,6 milhões, incluindo os auxílios estaduais e repasses a Organizações da Sociedade Civil.

A cidade também conta com um restaurante popular Prato Cheio, inaugurado em fevereiro de 2022; e um Serviço de Apoio à Mulher, Idoso e Criança (Samic), como ferramenta de combate à violência contra esses públicos.

Wilson Lima liberou R$ 21,4 milhões em 2.061 operações de crédito, que ajudaram a criar/manter 6.183 ocupações econômicas. Foram renegociadas dívidas de R$ 3,9 milhões de 380 operações; e perdoadas dívidas de R$ 39 milhões de cinco operações, ainda segundo o relatório de entregas e resultados em Itacoatiara.

Com informações da assessoria