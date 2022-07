Senador Eduardo Braga inaugura escola e praça de alimentação em Nova Olinda do Norte

Emendas parlamentares no valor de R$ 39,4 milhões permitiram investimentos em melhorias nas áreas da saúde, educação e infraestrutura do município

O senador Eduardo Braga (MDB/AM) participou hoje (1), da inauguração da escola municipal Ednelza Teles de Souza e da praça de alimentação Valdeque Martins, no município de Nova Olinda do Norte, distante 172 quilômetros de Manaus, na calha do rio Madeira.

Acompanhado do prefeito da cidade, Adenilson Reis (MDB), o parlamentar integrou uma grande carreata que percorreu as ruas do porto das lanças, na área Central, até o bairro Nova Floresta, onde foi inaugurada a escola construída com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fundeb) com apoio de Braga.

Em seguida, o senador e o prefeito participaram da inauguração de box da praça de alimentação no bairro Chicolândia, obra construída com recursos do projeto Calha Norte, também em parceria com Eduardo Braga. De noite, o parlamentar jantou com lideranças políticas e comunitária. Amanhã (2), Eduardo retorna à Manaus.

O senador destacou que a parceria com o prefeito Adenilson tem garantido melhor qualidade de vida para a população de Nova Olinda. “A gente não faz nada sozinho. E essa parceria com o prefeito Adenilson Reis é fundamental para que os recursos realmente sejam aplicados. Parabéns Nova Olinda”, disse.

Senador no interior

Essa é a segunda viagem de Eduardo Braga ao interior em uma semana. Domingo passado, ele foi recebido por uma grande multidão no município de Manaquiri, onde, ao lado do prefeito Jair Souto (MDB), inaugurou escolas municipais e uma unidade de saúde.

A parceria de Eduardo com Nova Olinda é antiga, desde quando assumiu o governo do Amazonas em 2003. Como senador destinou mais de R$ 39,4 milhões em emendas parlamentares para as áreas da saúde, educação e mobilidade urbana da sede do município e zonas rurais.

Para a saúde foram mais de R$ 22,3 milhões, sendo R$ 13,4 milhões para manutenção de UBS, aquisição de medicamentos e equipamentos de saúde. Mais de R$ 1 milhão foi investido em ações de combate ao coronavírus e mais R$ 2,3 milhões para construção da UBS Fluvial, que hoje atende as comunidades ribeirinhas.

Na área da infraestrutura, Eduardo Braga viabilizou mais de R$ 16,7 milhões, dos quais R$ 2 milhões foram investidos na ampliação do ramal do Pindobal, R$ 10 milhões na pavimentação e recapeamento asfáltico das estradas do Uruçacanga, Curupira, ramal do Barata e rua dos bairros UEA e Chicolândia.

Bairros asfaltados

Outros R$ 4,7 milhões foram aplicados em obras de recapeamento asfáltico das ruas dos bairros Santa Maria, Santa Luzia e as ruas 13 de Maio, Joel Ferreira, Meuclides Assunção e São Luís. “É assim, com muito trabalho, que a gente agradece o povo de Nova Olinda”, disse o senador Eduardo.

A parceria possibilitou a construção do Centro de Esporte e Lazer do bairro da UEA, com investimento de R$ 920 mil, e a aquisição de um caminhão basculante (R$ 250 mil) para manutenção de vicinais e ramais e ajudar no escoamento da produção na zona rural.

Para este ano, o parlamentar destinou R$ 2,3 milhões para a construção de uma escola municipal em Nova Olinda. O projeto encontra-se em análise no Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Qualidade do Ensino (FNDE) do Ministério da Educação.

Com informações da assessoria