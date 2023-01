Rodrigo Guedes vai processar Hapvida por falta de atendimento a crianças com deficiência e autistas

O vereador Rodrigo Guedes (Republicanos) participou de uma Audiência Pública no auditório da OAB-AM para ouvir pais e mães de crianças e adolescentes com deficiência usuários de planos de saúde da rede hospitalar Hapvida, na última segunda-feira, 10/01.

Na ocasião, o vereador afirmou que irá ajuizar, junto aos órgãos de controle, uma ação civil pública contra a rede hospitalar em busca do retorno na assistência de saúde.

Em dezembro, os pais e mães de crianças autista e portadoras de outras deficiências realizam uma manifestação e denunciaram a Guedes que a clínica médica paralisou os atendimentos e acompanhamentos feitos através da terapia ocupacional, sem oferecer aviso prévio, interrompendo bruscamente o acompanhamento das crianças por meses.

Após a manifestação, o vereador Rodrigo Guedes solicitou apoio dos órgãos de Defesa do Consumidor para auxiliar os pais e mães consumidores da Hapvida, foram realizadas reuniões com representantes da Hapvida, no entanto não houve retorno nos atendimentos.

“Crianças autistas e PCD’s não estão tendo acesso a terapias, tratamentos, consultas, procedimentos, atendimentos na rede Hapvida. Isso é um absurdo! Reunimos com representante da rede, mas nada avançou, por isso não nos resta outra opção se não ajuizar uma ação civil pública para garantir o atendimento e punir a operadora de planos de saúde”, disse Guedes.

A Audiência Pública contou com a participação do Ministério Público do Estado do Amazonas, através da Promotora de Defesa do Consumidor Sheyla Andrade , OAB-AM, Defensoria Pública, através de dois Defensores Públicos, Dr. Cristiano e Dr. Roger, Procon AM, através da Chefe da Fiscalização Raquel Lima, e a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que foi representada pela deputada Joana Darc.