Roberto Cidade anuncia apoio a projetos de inovação e startups em ação na zona Norte

Ganhando cada vez mais apoiadores por onde passa, a campanha do deputado estadual Roberto Cidade (UB), candidato à reeleição à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), levou um grande número de pessoas às atividades realizadas ontem (20), na zona Norte de Manaus.

A primeira atividade do parlamentar foi uma caminhada na Comunidade Alfredo Nascimento, seguida de duas reuniões políticas nos bairros Cidade Nova e Novo Aleixo. Hoje, Cidade cumpre agenda em bairros da zona Leste de Manaus.

“Na caminhada, mesmo sendo um contato breve, a gente consegue olhar no olho das pessoas, conversar, falar das nossas propostas e escutar demandas. Fico feliz porque posso fazer isso e de reafirmar nosso compromisso de continuar trabalhando para que as coisas aconteçam, de forma correta e pelo bem da população. Quero poder estar na Assembleia na próxima legislatura realizando um trabalho ainda melhor do que realizamos até agora”, afirmou.

Em três anos e nove meses, Roberto Cidade apresentou 263 projetos de lei (PLs), teve 107 leis sancionadas, fez o repasse de R$ 28 milhões por meio de emendas parlamentares, entre 2020 e 2022, para serem aplicadas nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e fomento à produção rural.

Cidade Nova e Novo Aleixo

Em reuniões políticas comparticipação de mais de duas mil pessoas, o candidato apresentou propostas relacionadas nas áreas de proteção à mulher, à criança e ao adolescente; saúde, educação, consumidor e inovação tecnológica.

“Não sabia que havia projetos na Assembleia relacionados à inovação tecnológica, de incentivo às startups. Acho legal porque é um nicho que ajuda no desenvolvimento, na economia. É importante olhar para o futuro também e nossos parlamentares precisam estar atentos. Parabenizo ao deputado Cidade pela iniciativa”, disse o estudante de Economia e morador da Cidade Nova, Jefferson Silva.

No Novo Aleixo, as demandas apresentadas foram, em sua maioria, relacionadas à área de infraestrutura.

“Nosso deputado é atuante, simples, um caboco do povo. Veio aqui no bairro, conversou com os moradores, escutou nossas demandas e se comprometeu em ajudar naquilo que puder. Pedimos para que ele nos ajude com a Prefeitura de Manaus, para que haja melhoria na infraestrutura e que o Asfalta Manaus chegue aqui também. Confio no deputado Roberto Cidade. Vou votar 44.555 e confirma”, falou a funcionária pública, Ana Peixoto.

Com informações da assessoria