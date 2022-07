Modernização da AM-010 abre caminho para o progresso nas comunidades próximas

Impacto econômico dos serviços alcança a capital e mais sete municípios do interior

Os serviços de reforma e modernização da rodovia estadual AM-010, uma das mais importantes do Amazonas, seguem avançando em quatro frentes de obras. Além de proporcionar mais segurança e reduzir o tempo das viagens, as obras vão fortalecer o desenvolvimento econômico de oito municípios situados na área de influência da estrada. Os avanços são celebrados por comerciantes da região, que dependem do fluxo de pessoas na estrada.

As obras foram retomadas neste ano seguindo determinação do governador Wilson Lima, com a meta de entregar 100 quilômetros asfaltados até o final do ano.

Há sete anos morando com o marido e o filho no Distrito de Lindoia, no quilômetro 162 da AM-010, município de Itacoatiara, a vendedora Suely Campos, 58, conta que tanto os moradores ao longo da pista quanto quem trafega na rodovia está confiante.

“Agora está melhor, porque está passando a benfeitoria, antes estava com os buracos. Eu concordo com o que está acontecendo agora. Já faz tempo que a gente está esperando, só agora que veio. Faz sete anos que estou esperando”, disse Suely.

Investindo na ampliação de uma banca ao lado de casa, onde comercializa frutas e produtos regionais, ela aposta no crescimento das vendas, a partir da modernização da estrada.

“Espero que eu venda melhor as minhas frutas e meus produtos. Eu vim de Manaus para cá e daqui não quero sair. Agradeço, porque é uma melhora para todos nós, não só para mim, mas para as pessoas que vêm de Manaus. Todos que estamos aqui na beira da estrada, trabalhando nas barracas, precisamos. E vem gente de Manaus trabalhar para cá também, vai ser bom para todos, vai ser uma ótima opção até de lazer”, observou a comerciante.

Intervenção histórica

As melhorias na AM-010 beneficiam, além de Manaus, os municípios de Itacoatiara, Itapiranga, Rio Preto da Eva, Urucará, Urucurituba, São Sebastião do Uatumã e Silves. Essa é a maior intervenção na via em 40 anos e a estimativa é que a obra gere 10 mil empregos.

“Facilita muito para o movimento do comércio. Essa pavimentação vai melhorar muito a parte econômica, gerar empregos para nossa cidade. Vamos dar um avanço muito grande para essa cidade, que tem muito a crescer, a parte turística, tem vários banhos e opções de lazer aqui na nossa cidade que precisam de pessoas, para que possam expandir”, considerou o chapeiro Jefferson Castro, 28, que trabalha em um café no Centro de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus).

Sob coordenação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), estão em andamento, nesta etapa, os serviços de terraplanagem e limpeza nos trechos; além de serviços de tapa-buracos para deixar a via trafegável.

Todo o projeto – que começou a ser executado em 2021 – prevê obras do quilômetro 13 ao quilômetro 263,40 e inclui a construção de um pavimento novo, implantação de acostamentos e novas sinalizações horizontal e vertical.

Mais de 33 quilômetros da AM-010 já foram recuperados nos trechos do KM 13 ao KM 32, perfazendo 19 quilômetros; do KM 225 ao KM 228, perfazendo 4 quilômetros; e do KM 254 ao KM 263,40, perfazendo 10,4 quilômetros.

Os serviços remanescentes estão estimados em R$ 343 milhões.