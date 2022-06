Programa ‘Asfalta Manaus’ reescreve a história viária da capital amazonense

Em pouco mais de 45 dias do programa “Asfalta Manaus”, já é possível ver uma nova realidade viária na cidade de Manaus. O ritmo acelerado dos serviços vem mudando a vida da população, principalmente nas regiões periféricas da capital, que antes eram esquecidas pelo poder público. Nesta quarta-feira, 15/6, as ações foram vistoriadas pelo prefeito David Almeida, que afirmou ser gratificante observar a alegria dos manauaras ao ver o serviço chegando às suas ruas.

“A população está bem feliz. Para vocês terem uma ideia, na gestão anterior, em oito anos, foram recapeadas quatro ruas dentro do bairro Mauazinho. Nós já recuperamos 14, de um total de 37 ruas. Então, é muita diferença, muito trabalho que nós temos para mostrar, um volume que nunca a cidade de Manaus viu de recuperação asfáltica. Nós estamos acabando com o tapa-buracos e fazendo o recapeamento. O mesmo asfalto que usamos na avenida Torquato Tapajós ou no bairro Parque 10 de Novembro e no conjunto Vieiralves estamos usando nos bairros mais afastados, na área periférica de Manaus”, enfatizou Almeida.

Acompanhado pelo subsecretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Efraim Aragão, o gestor municipal acompanhou os serviços realizados nas ruas Vitória Régia e Girassol, localizadas no Coroado, zona Leste, onde 33 vias serão contempladas na primeira etapa do programa. No bairro, diariamente são utilizadas 300 toneladas de asfalto para a realização do serviço.

Logo depois, Almeida ainda passou pelo Mauazinho, zona Sul, e terminou as fiscalizações no bairro Cidade de Deus, zona Norte.

“Estamos reescrevendo a história da infraestrutura viária da cidade de Manaus. Isso não se faz do dia para a noite. A cidade tem mais de 350 anos. Mas em pouco mais de um ano e meio a mudança já é perceptível. Estamos aproveitando que o sol abriu nesta quarta, para avançarmos. Queremos recuperar mais de 10 mil ruas por toda a cidade”, finalizou Almeida.

As ações do programa “Asfalta Manaus” são coordenadas pela Seminf, que ao chegar nos bairros já inicia os trabalhos realizando a fresagem, que é a retirada do antigo asfalto, para que haja um nivelamento da via. Após a etapa, é colocada uma nova massa asfáltica.

Morador do Mauazinho há 15 anos, o mototaxista Sidnei Júnior fez questão de agradecer ao prefeito David Almeida pelo olhar carinhoso que a atual gestão da Prefeitura de Manaus está tendo pelo bairro. Segundo ele, a região era esquecida pela última gestão.

“Quero agradecer especialmente ao nosso prefeito David Almeida, pelo ótimo trabalho desenvolvido aqui na nossa rua, que há mais de 20 anos não recebia uma reforma e hoje estão realizando obras aqui, dando o seu máximo. O prefeito David Almeida está de parabéns”, afirmou o morador.

*Com assessoria