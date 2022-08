Prefeitura recupera rede de drenagem profunda no bairro Japiim

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou, nesta quarta-feira, 24/8, os serviços emergenciais de recuperação de drenagem profunda do beco São Vicente, no bairro Japiim, zona Sul. O trabalho consiste na troca dos tubos danificados que comprometiam a vazão das águas, provocando uma erosão na área e, consequentemente, em dias de chuvas, o alagamento das casas.

Uma equipe com dez funcionários da Seminf dá celeridade à obra de recuperação, com a implantação de tubos bem mais consistentes e amplos, para solucionar o problema de forma definitiva. Na sequência, as equipes irão trabalhar com as melhorias de uma escada e asfaltamento, viabilizando a trafegabilidade para todos no local.

De acordo com o engenheiro da Seminf, responsável pela obra, Hudson Smith, a situação é complexa e comprometeu o acesso dos moradores, que precisavam desviar o caminho e percorrer grandes distâncias, por conta do risco que a erosão provocava.

“Esse beco ficava praticamente submerso durante as fortes chuvas, causando vários estragos com o acúmulo de lama e água, alagamentos e muitos outros transtornos. A determinação do prefeito David Almeida e do secretário municipal de Infraestrutura, Renato Júnior, foi intervir, de maneira emergencial, com o início das trocas das tubulações da rede de drenagem, e viabilizando o acesso que irá normalizar a trafegabilidade”, garantiu Smith.

Uma das moradoras que mais foi prejudicada, a aposentada Maria José Silva, vê com muita esperança e satisfação os trabalhos na comunidade. “Já passamos alguns sufocos por aqui. Nem estou acreditando que a prefeitura está trabalhando no nosso beco. Entrava prefeito e saia prefeito e ninguém vinha ver a nossa situação. Ainda bem que os trabalhos já foram iniciados, agora eu acredito que a obra será realizada. E, desde já, agradeço cada trabalhador que está aqui suando a farda e trabalhando em prol da comunidade”, concluiu Maria José.

