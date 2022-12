Prefeitura realiza visita técnica na comunidade indígena São Thomé, no Alto Rio Negro

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), realizou visita técnica na comunidade indígena São Thomé, da etnia baré, localizada no Alto Rio Negro. O objetivo foi ouvir as principais demandas dos comunitários e inspecionar os espaços destinados ao plantio de novas hortaliças e à instalação de viveiros.

De acordo com a diretora de Agricultura e Abastecimento da Semacc, Meyb Seixas, em atendimento ao que determina o prefeito David Almeida, os técnicos da secretaria, em conjunto com os comunitários, discutem, planejam, vistoriam e decidem, em conjunto, o que é melhor para a comunidade.

“O presidente da comunidade São Thomé já esteve conosco na Semacc, a gente discutiu ideias para diversificar a produção, entregamos material informativo sobre o processo de construção de viveiros e, para nossa surpresa, constatamos, aqui na comunidade, que já existe uma área sendo preparada para receber sementes e adubo que serão fomentados pela secretaria. Eles também já disponibilizaram uma área para construir um viveiro e, em breve, vamos retornar para fazer a entrega das sementes, a fim de potencializar e melhorar a produção deles”, ressaltou a diretora.

Ainda segundo Meyb Seixas, o incentivo e o incremento na agricultura da comunidade, que produz abacaxi, pupunha e cupuaçu apenas para consumo próprio, pode ser o início de uma nova fase, que é a comercialização dos produtos no mercado de Manaus.

“Esse incentivo que hoje a secretaria está trazendo para nós vai ser uma maneira não só de melhorar o consumo do produto na própria comunidade, mas também de poder levar para vender nas feiras da cidade. Isso vai ser muito bom para todos”, enfatizou o agricultor Ítalo Silva.

Técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) também estiveram na comunidade. De acordo com o diretor técnico da pasta, Francisco da Jornada, as demandas apresentadas serão repassadas ao secretário da Seminf, Renato Júnior, que, com sua equipe, deverá traçar um plano de atendimento às reivindicações.

“Estamos aqui, em parceria com a Semacc, para colher as demandas da comunidade, como a reforma da escadaria e do posto de saúde, eles também pediram a construção de uma escola e melhorias na iluminação. Estamos com a equipe de engenharia e da UGP energia, o pedido principal é a substituição da escadaria de madeira por uma de alvenaria, mas todas as solicitações serão levadas à Seminf. Temos feito isso em várias comunidades e na comunidade São Thomé não vai ser diferente, porque essa é a determinação do prefeito David Almeida, levar benefícios para toda a zona rural de Manaus”, destacou o diretor.

Conforme o cacique e líder da comunidade São Thomé, Manoel Chagas, o dia foi de muitas surpresas para os comunitários, pela visita das duas equipes da prefeitura. “Eu tenho 60 anos de vida e, nesse tempo, a única equipe que veio completa foi a do prefeito David Almeida, então eu agradeço muito e mando um abraço para ele bem forte. Obrigado, prefeito”, finalizou o líder comunitário.

Com informações da Semacc