Prefeitura contempla a alameda Cosme Ferreira com novo asfalto

O programa Asfalta Manaus segue em ritmo acelerado na capital amazonense, beneficiando vias que há muito tempo não recebiam recapeamento asfáltico. Nesta segunda-feira, 18/7, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), atua na alameda Cosme Ferreira, no bairro Coroado, zona Leste da cidade. O prefeito David Almeida e o titular da Seminf, Renato Júnior, fiscalizaram de perto os serviços neste domingo,17.

“Este trecho estava muito ruim, houve essa mobilização para que a gente pudesse realizar esse serviço no domingo, impactando menos o trânsito e melhorando a vida da população da zona Leste. O nosso trabalho não tem dia e nem hora, é de domingo a domingo, o trabalho não para”, afirmou o prefeito David Almeida.

“O asfaltamento está sendo realizado e o prefeito vistoriando de perto, porque domingo também é dia de trabalho. Estamos fazendo fresagem e pavimento asfáltico de qualidade na alameda Cosme Ferreira, aproveitando o fluxo de veículos do domingo que não é tão intenso, para não prejudicar a mobilidade durante a semana” destacou o secretário Renato Júnior

A alameda vai receber 380 toneladas de massa asfáltica em 322 metros de extensão. Nessa ação, foi necessário um efetivo de 30 servidores, utilizando as máquinas vibroacabadora, rolo chapa, rolo pneu, retroescavadeira, fresadora, caçambas, minicarregadeira, espargidor e caminhão-pipa.

De acordo com o engenheiro Rangel Rodrigues, os serviços na via estão sendo realizados antes e depois do hospital e pronto-socorro João Lúcio, com a proposta de entregar a via pronta nesta segunda-feira.

“Passar pela avenida da forma em que ela se encontrava era muito complicado, além dos buracos, o trecho estava com afundamento por conta do trânsito pesado, alguns remendos profundos, que comprometiam a base. Vamos trabalhar de forma célere, empregando a qualidade nos serviços como foi determinado pelo prefeito David Almeida e o secretário Renato Júnior. Eu e minha equipe vamos recuperar a base e colocar o novo asfalto. Até o momento foi feito o serviço de fresa, retiramos o pavimento antigo, verificamos as necessidades existentes e vamos aplicar o novo revestimento, proporcionando o melhor para quem trafega por aqui” enfatiza Rangel.

Os moradores do entorno, como a autônoma Auxiliadora Lima, 54 anos, que necessita passar todos os dias pela alameda, também relata a emoção de ver o trecho ganhando asfalto novo, e a dignidade e segurança sendo restituída no local.

“Eu moro na zona Leste há anos, além de ser moradora do entorno, eu tenho a necessidade de passar todos os dias por aqui. Toda vez que estava no ônibus, sentia ele afundar nos buracos, tinha partes que estavam bem fundas, essa situação me causava uma angústia, eu sempre tinha a mesma sensação de medo. Agora é diferente, eu agradeço ao nosso prefeito David Almeida e ao secretário Renato Júnior, que estão proporcionando o melhor pela nossa cidade, essa alameda vai ficar um tapete, e eu vou passar por ela com alegria e o coração cheio de gratidão”, disse a moradora.

O programa Asfalta Manaus segue com a meta de recuperar 10 mil ruas em todas as zonas. O prefeito David Almeida e o secretário da Seminf, Renato Júnior, fiscalizam diariamente os serviços que estão sendo executados na cidade, tanto nas vias principais quanto nos trechos secundários, priorizando a qualidade, garantindo uma trafegabilidade mais segura e tranquila para aqueles que circulam.

