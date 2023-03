Prefeitura anuncia cronograma de entrega de escolas reformadas

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta sexta-feira, 17/3, que, a partir da próxima semana, a prefeitura irá realizar a reinauguração de oito escolas, administradas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), totalmente reformadas. A estimativa é de que uma unidade de ensino seja entregue por dia, de segunda a quinta-feira.

“Estamos finalizando a revitalização de oito escolas municipais da nossa cidade e vamos iniciar as entregas para a população já na próxima semana. A nossa ideia é fortalecer a nossa estrutura de ensino, para que, assim, possamos oferecer uma melhor educação para as nossas crianças e adolescentes. Buscamos melhorar os nossos índices na educação básica e esse salto passa também pela melhoria das nossas escolas”, afirmou Almeida.

O anúncio das entregas aconteceu durante uma visita técnica realizada pelo chefe do Executivo municipal a uma nova creche, que está em fase final de construção, no conjunto Jardim Versalhes, localizado no bairro Planalto, zona Centro-Oeste da capital.

David Almeida explicou que, ao todo, a atual gestão municipal está realizando a construção de seis novas creches pela cidade e que espera inaugurá-las até o final do mês de abril.

“Firmamos o compromisso de aumentar a quantidade de vagas para as creches municipais. Por isso, uma das nossas medidas foi construir esses novos prédios. Estou visitando a todos e acompanhando o andamento dessas obras. Pedi celeridade no serviço, por isso, a minha expectativa é de que, até o final de abril, possamos realizar essas inaugurações. Isso será um ganho importante para a nossa cidade e para as famílias que necessitam desse serviço”, destacou.