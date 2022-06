Prefeito e governador fiscalizam obras do ‘Asfalta Manaus’ em ruas da zona Norte

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado do governador Wilson Lima, fiscalizou na manhã de hoje (8), três frentes de trabalho do programa “Asfalta Manaus”, em bairros da zona Norte da capital amazonense. A previsão do programa é recuperar mais de 10 mil ruas. Em um mês, as equipes já realizaram o recapeamento de mais de 500 vias. O prefeito destacou que, com a celeridade dos serviços no bairro Colônia Terra Nova, as ruas sem atenção do município estão ficando no passado, e que as ações levam o novo asfalto às diferentes zonas da cidade.

“Estamos no bairro Colônia Terra Nova, onde na prefeitura passada foram recuperadas 14 ruas. Hoje, com essa parceria da prefeitura com o governo do Estado, estamos recuperando 70 ruas. Vale ressaltar que dessas 70, 50 já foram totalmente recuperadas, e estamos aqui nesta manhã de muito sol fiscalizando esse trabalho, que vem trazendo muitos benefícios à população da cidade de Manaus. Estamos com muitas frentes de trabalho e, diariamente, eu tenho andado pelas ruas de Manaus com o governador, com os secretários, fiscalizando pessoalmente a boa implementação das obras”, disse Almeida.

Em seguida, o prefeito acompanhou os serviços de infraestrutura realizados na rua Delfi e na avenida Curaçao, no bairro Nova Cidade, onde 32 ruas já foram recapeadas e 180 estão prestes a receber melhorias.

Simultaneamente, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalham no recapeamento da rua Jasmin e no beco Curimatã, no bairro Santa Etelvina.

“Estamos acompanhando mais um dia de trabalho do ‘Asfalta Manaus’ e olhando para quem mais precisa, e é nessas áreas que se concentram a maior quantidade de problemas. Quem ganha com a parceria da prefeitura e do governo do Estado é a população”, ressaltou Wilson Lima.

