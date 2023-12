Betty Faria é criticada após associar assaltantes do RJ ao Bolsa Família

Betty Faria, 82, foi criticada após associar um bando de assaltantes em Copacabana, no Rio de Janeiro, ao programa social Bolsa Família.

A atriz disse que os criminosos são “os filhos do Bolsa Família que não fez controle de natalidade” ao compartilhar um vídeo do jornal O Globo no X (antigo Twitter).

Betty Faria foi criticada pelo comentário. Nas redes sociais, apontaram que a fala era “preconceituosa” e “elitista” e sugeriram que ela estudasse um pouco sobre justiça social.

As pessoas ainda resgataram uma notícia sobre uma investigação contra João de Faria Daniel, filho de Betty, por envolvimento com tráfico de drogas. A notícia é de 2019.

