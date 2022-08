Pastores declaram apoio à reeleição de Wilson Lima; David reitera que caminhará junto

Governador participou da 1ª Convenção Geral de Pastores 2022, realizada pela Base Cristã do Amazonas

O pré-candidato à reeleição pelo União Brasil, o governador Wilson Lima participou, na noite de hoje (8), da 1ª Convenção Geral de Pastores 2022, onde recebeu apoio de pastores e membros de igrejas evangélicas. Ao lado do prefeito de Manaus, David Almeida, Wilson reafirmou que igrejas foram fundamentais nos momentos mais difíceis do estado na pandemia da Covid-19.

A convenção, organizada pela Base Cristã do Amazonas, foi realizada no bairro Santo Agostinho e reuniu 24 lideranças evangélicas da capital e do interior

“Nós passamos por momentos difíceis no estado do Amazonas e a igreja foi fundamental para que a gente pudesse superar essas situações. E no momento mais crítico da pandemia, mesmo enfrentando críticas e ataques, nós fomos o primeiro governo do Brasil a sancionar uma lei tornando as igrejas serviços essenciais”, disse Wilson.

Ele lembrou que, durante a pandemia, as igrejas continuaram abertas e auxiliaram na acolhida de pessoas que precisavam de assistência social. “Aqui o meu respeito e o meu compromisso de continuar ajudando as igrejas, os pastores, os líderes religiosos a levar o mais longe possível a palavra do Senhor”, completou o governador.

O prefeito de Manaus e presidente estadual do Avante, David Almeida (Avante), reiterou seu apoio à reeleição de Wilson Lima.

“O Senhor me apresentou o governador Wilson Lima, que estendeu a mão para a Prefeitura de Manaus”, afirmou o prefeito. “Tudo o que aconteceu na minha vida aconteceu por propósito, por vontade de Deus, eu entendi que o propósito de Deus sobre minha vida era trabalhar para que eu pudesse ser pastor da minha cidade e eu pudesse cuidar de todos, não somente da minha igreja e é isso que eu vou fazer. Eu sou prefeito, mas eu preciso de ajuda, e o governador tem feito isso, tem estendido a mão para a cidade de Manaus e com ele, eu tenho conseguido fazer grandes realizações, grandes obras, como por exemplo, o ‘Asfalta Manaus’, que é um projeto para dois anos, e em três meses nós já fizemos 1.250 ruas de 10 mil ruas, nós estamos reescrevendo a história da cidade de Manaus com esse apoio”, ressaltou David Almeida.

O pastor Moreira Oliveira, diretor-presidente da Convenção das Assembleias de Deus (Conadic) e presidente do Ministério Internacional aos Pés da Cruz, agradeceu o reconhecimento aos ministérios religiosos e declarou apoio à Wilson.

“Eu quero agradecer ao governador. Em um momento em que muitas pessoas foram internadas e estavam precisando de apoio, ficamos com as igrejas abertas. O apoio que ele nos deu foi muito importante. Hoje Presidente Figueiredo está com o governador Wilson Lima”, disse Moreira.

O pastor Éber Martins também agradeceu o apoio de Wilson às igrejas. “Eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso governador, porque quando nós passávamos o período de pandemia o governador sancionou a lei. No momento em que nós mais necessitávamos, contra tudo e contra todos, entendendo o papel da igreja, que é de extrema importância, não poderíamos fazer essa convenção sem a sua presença”, declarou.