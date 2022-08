Omar é aplaudido por populares em lançamento da candidatura de Sidney Leite em Maués

Parlamentar fez um firme discurso sobre a importância da continuidade da ZFM para o município produtor do guaraná

Uma multidão tomou as ruas de Maués para apoiar o senador Omar Aziz (PSD-AM), e comitiva, que cumpriram agenda na terra do guaraná, ontem (6). Omar acompanhou o lançamento da pré-candidatura do seu colega de partido, o deputado federal Sidney Leite e destacou o compromisso em proteger a Zona Franca de Manaus dos recentes ataques do Governo Federal. O senador do Amazonas alerta que a Ambev — principal compradora do guaraná de Maués — pode seguir os passos de outras gigantes do ramo de bebidas e retirar sua produção do Amazonas.

A população tomou as ruas de Maués, distante 258 km da capital, caminhando ao lado da comitiva composta ainda pelo deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), do pré-candidato a deputado estadual Jesus Alves (MDB) e pelo prefeito Junior Leite (União Brasil).

Maués é um dos municípios que já receberam recursos de emendas parlamentares destinadas por Omar Aziz ao setor primário, à assistência social e à saúde, para citar algumas áreas. “A gente vive um momento difícil. Maués passa por um momento difícil. A Ambev, que está aqui e compra o guaraná de produtores locais, ela pode fechar porque reduziram o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) dos concentrados. Mas eu e o Sidney estamos lutando em Brasília para tentar manter os empregos que a Ambev gera aqui”, alertou Omar Aziz.

Omar Aziz se refere ao recente decreto do presidente Jair Bolsonaro, que estabeleceu nova tabela de redução do IPI, incluindo setores relevantes do Polo Industrial de Manaus (PIM). A medida já está sendo questionada pela bancada federal de parlamentares do Amazonas no Supremo Tribunal Federal (STF).

Para além da luta em manter as indústrias no Amazonas, segundo o prefeito Junior Leite, a atuação de Omar no Senado tem trazido muitos investimentos para Maués. “Estamos aqui reunidos por um motivo. Em dois anos de pandemia, tínhamos um presidente que negava a vacina, aí um irmão nosso, partiu para cima e fez com que a vacina chegasse ao nosso braço. E nós devemos isso ao Omar, que nos orgulhou na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito). Obrigado também pelas emendas que o senhor mandou para Maués na saúde, no asfaltamento, na reconstrução das feiras de Maués. Em todas essas ações o Omar tem estado presente”, destacou Junior Leite.

O deputado federal Sidney Leite aproveitou o evento para agradecer o senador Omar por ser responsável por finalizar e entregar o principal hospital da cidade, enquanto foi governador do Estado. “Agora como senador da República, o Omar sempre atende as demandas de Maués e demonstra que tem o compromisso com o povo do Amazonas”, completou Leite.

Com informações da assessoria