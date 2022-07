Obras de recapeamento do ‘Asfalta Manaus’ avançam nas zonas Leste e Sul da cidade

Para manter o forte ritmo de trabalho, o prefeito de Manaus, David Almeida, fiscalizou hoje (18), as ações do programa “Asfalta Manaus”, realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), nas zonas Sul e Leste. A ação visa acelerar o processo de recuperação viária da cidade, transformando Manaus em referência para o restante do país.

“Nós já estamos no São José 2, acabamos de vir do Japiim, e estamos trabalhando de forma incansável para melhorar a infraestrutura de Manaus. Essa é a nossa missão. A população está bem satisfeita com o nosso trabalho e vamos continuar avançando diariamente com o Asfalta Manaus, para recuperar as ruas da nossa cidade”, enfatizou Almeida.

A rua B-22, no bairro Japiim, recebe aproximadamente 150 toneladas de asfalto para a recuperação de 196 metros de via. A previsão é que 80 vias sejam recuperadas, sendo que em 18 secundárias já foram executados os serviços.

Já na rua 26, do bairro São José 2, a prefeitura trabalha com a aplicação de aproximadamente 120 toneladas de asfalto em 144 metros de extensão da via. No total, 18 ruas da região serão contempladas pela ação.

O programa Asfalta Manaus está trabalhando, simultaneamente em vários bairros de todas as zonas da cidade, como no Alvorada, Nova Conquista, Nossa Senhora das Graças, Santa Etelvina, Redenção, Compensa, Santo Antônio, Coroado, Jorge Teixeira, Japiim, São José, Cidade de Deus, Colônia Terra Nova, Grande Vitória, Santo Agostinho e Aparecida.

Com informações da Semcom