‘Nós temos as melhores propostas’, afirma Wilson Lima em reunião com lideranças

Governador disse que tem feito entregas históricas para melhorar a vida da população

Em reunião com lideranças comunitárias da zona norte de Manaus, o candidato à reeleição governador Wilson Lima (União Brasil) garantiu que seu projeto, para o segundo mandato à frente do Governo do Amazonas, é o mais bem estruturado para seguir mudando para melhor a vida da população.

“Nós temos o melhor projeto, temos as melhores propostas. E aqui a gente não está vindo vender sonhos ou ilusão, porque a gente vem fazendo entregas que são históricas”, afirmou Wilson.

Ao conversar com eleitores da zona norte, o governador destacou avanços que tiveram impacto na vida de cidadãos de todo o estado, e que não foram realizados antes.

“Nós entregamos a AM-070 duplicada, tiramos do papel o Passe Livre Estudantil. Nós estamos asfaltando as ruas de Manaus, já entramos aqui na zona norte e se o asfalto não chegou na sua rua, ele vai chegar”, disse Wilson.

No encontro, o governador esteve acompanhado da primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima; do deputado estadual Saullo Vianna, candidato a deputado federal no pleito de 2022; e da deputada estadual e candidata à reeleição, Joana Darc.

“Eu só consegui tirar grandes sonhos do papel, como o Hospital Público Veterinário e o Castramóvel, porque o governador Wilson Lima acreditou na deputada Joana Darc”, destacou a candidata à reeleição.

“O resultado do trabalho que o governador Wilson Lima vem fazendo está sendo refletido em todas as pesquisas de opinião pública. E a gente sabe que as pesquisas estão certas quando a gente chega nos lugares e o povo faz questão de nos abraçar”, disse Saullo Viana.

Trabalho pela zona norte

Wilson Lima reformou três unidades do Prato Cheio (Novo Israel, Alfredo Nascimento e Rio Piorini); e inaugurou três novos restaurantes populares (Riacho Doce, Jesus Me Deu e Viver Melhor), segundo informações da assessoria da campanha afirmando ainda que o governador também revitalizou quatro campos comunitários (Arena Passarinho, Arena do Monte, Campo da Baixada Fluminense e Arena Curió) em bairros da zona norte, com investimentos de R$ 1,9 milhão.

Além disso, inaugurou o viaduto Lydia da Eira Corrêa, que interliga a estrada do Tarumã e as avenidas Torquato Tapajós e Arquiteto José Henriques. O viaduto é o maior da região Norte, e o maior complexo viário de Manaus, com 230 mil metros quadrados. Apenas 15% da obra estavam executados quando Wilson assumiu, ainda segundo relatório divulgado pela assessoria.

Wilson Lima firmou convênio com a Prefeitura para reformar a feira do bairro Mundo Novo; a Feira Municipal Padre Rogério Ruvoletto, no Santa Etelvina; e a Feira Municipal do Nova Cidade. Em outro convênio, no valor de R$ 1,37 milhão, será implantado o novo Terminal Rodoviário de Manaus (no antigo T6), no bairro Lagoa Azul, relatam os dados da assessoria.

Por meio do Asfalta Manaus já foram recuperadas mais de 420 ruas na zona norte.

Comício

Wilson Lima encerrou a agenda de campanha de ontem (6), participando do lançamento da candidatura de Dr. Mike (PSC) a deputado estadual, realizado no Copacabana, zona oeste de Manaus, onde também esteve acompanhado da primeira-dama Taiana Lima.

Com informações da assessoria