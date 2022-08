Michiles anuncia projetos de Amazonino para impulsionar economia de Humaitá e Manicoré

Candidato a vice-governador apresentou as propostas para impulsionar a economia no Sul do Amazonas

O candidato a vice-governador pela federação PSDB-Cidadania, Humberto Michiles (PSDB), apresentou, ontem (26), o projeto do candidato ao governo do Amazonas Amazonino Mendes para a criação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do Madeira, para estimular o crescimento econômico e social na região sul do Estado e implantar uma nova matriz econômica na região.

No Distrito de Santo Antônio do Matupi, em Manicoré, Michiles foi recebido por pecuaristas, professores, empresários, empreendedores do setor primário, entre outras lideranças do Sul do Amazonas. E disse que a proposta de estimular a produção, destacando o setor da piscicultura, considerada uma área estratégica, precisa ser destravada.

Humberto Michiles destacou a viabilização da Companhia de Desenvolvimento do Vale do Madeira, com o asfaltamento de estradas e de vicinais, além da criação de portos, para facilitar o escoamento da produção na região. “Aqui, nós temos uma área onde a característica principal, é extremamente produtiva. É uma área que foi crescendo economicamente, mas que não tem nenhum apoio do governo”, afirmou.

Economia

O pecuarista Jaime da Silva, de Santo Antônio do Matupi, disse que Amazonino Mendes foi o melhor gestor que estimulou o crescimento econômico no Sul do Amazonas.

Já Aroldo Santos, pecuarista, disse também que, com a proposta de Amazonino, vão poder produzir, diminuir o custo do alimento em Manaus.

Roberto Magno, engenheiro e morador de Humaitá, ressaltou que o projeto pensado por Amazonino vai viabilizar o desenvolvimento para a cidade que tem como vocação o setor primário.

Além da criação da Companhia do Vale do Madeira, Amazonino Mendes e Humberto Michiles, vão desburocratizar e agilizar o licenciamento ambiental; garantir crédito aos produtores rurais; fomentar a produção rural (milho, piscicultura e outros); desenvolver cadeias produtivas; e fortalecer e agregar valor aos produtos regionais na região Sul do Amazonas.

Com informações da assessoria