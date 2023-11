Jornalista acusa diretor da Record de assédio sexual, segundo revista Piauí

Elian Matte é editor do programa de Roberto Cabrini, mas está afastado pelo INSS

O jornalista Elian Matte acusa o diretor do setor de RH da Record TV, Márcio Santos, de assédio sexual. Segundo reportagem da revista Piauí, o profissional relatou que vem sofrendo com a situação há pouco mais de um ano.

O editor do programa de Roberto Cabrini disse que a primeira investida teria acontecido em uma reunião chamada pelo executivo em 2022. Depois disso, Santos passou então a mandar mensagens de WhatsApp de cunho sexual.

Matte fez três denúncias à Record sobre o comportamento do diretor. Uma delas foi um email ao presidente da emissora, Luiz Claudio da Silva Costa, que não respondeu.

Em uma reunião com o diretor jurídico da TV, Matte disse que foi orientado a fazer um boletim de ocorrência, esquecer o que aconteceu e focar no trabalho. O B.O. foi feito no dia 14 de novembro.

Atualmente, Matte está afastado pelo INSS por “esforço excessivo”. O jornalista foi diagnosticado com sinais de burnout.

Márcio Santos disse à Piauí ser vítima de uma mentira e alegou que tudo não passou de “brincadeiras”.

O Terra procurou a Record TV, que não se pronunciou até o fechamento da nota. O espaço está aberto para esclarecimentos.

Com informações do Terra