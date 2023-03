Jogador é preso por não pagar pensão alimentícia

O jogador de futebol Delciney do Nascimento Pinheiro, de 34 anos, foi preso nesta quinta-feira (02/03) por não pagamento de pensão alimentícia. A prisão ocorreu em um bar localizado na rua Beira-Mar, bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Christiano Castilho, titular do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Delciney foi preso após recebimento de denúncia anônima informando que ele não estaria em dia com o pagamento de pensão alimentícia.

“A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) o localizou em um bar no Coroado e o encaminhou para o 14º DIP, ocasião em que as equipes da unidade policial verificaram um mandado de prisão civil em aberto e deram cumprimento à ordem judicial”, conta.

Delciney responderá em prisão por não pagamento de pensão alimentícia e ficará à disposição da Justiça.