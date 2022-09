Harry e Meghan podem ser ‘despejados’ após decisão de rei Charles, diz jornal inglês

Charles III quer enxugar gastos da Família Real, o que pode impactar a vida do casal

O príncipe Harry e Meghan Markle podem ser ‘despejados’ e ficarem sem o direito de uso de um dos imóveis da Família Real. Segundo informações da Sky News, a decisão está nas mãos do novo monarca, o rei Charles III, pai de Harry.

De acordo com jornais ingleses, mesmo após abrirem mão dos compromissos com a realeza britânica, Harry e Meghan permaneceram com o direito de morar na casa de campo Frogmore Cottage, em Windsor.

Mas, com a ascensão de Charles ao trono após a morte da rainha Elizabeth II, esse benefício pode estar com os dias contados.

Desde que assumiu a coroa, o monarca quer reduzir gastos da Família Real, o que incluiria cortar provisões e equipes que precisam estar disponíveis 24 horas por dia se o casal desejar utilizar a residência de campo em tempo integral.

Além disso, Harry e Meghan sofreram outro revés na imagem associada à realeza britânica. Segundo o The Sun, o casal agora aparece no final da lista do site da Família Real. Apenas o príncipe Andrew, afastado desde que denúncias de abusos sexuais vieram à tona, está atrás deles.

Com informações do Terra