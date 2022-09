Governo do Estado conclui asfaltamento em 50 quilômetros da nova rodovia AM-010

Modernização da estrada deve facilitar o escoamento da produção agrícola e o transporte de mercadorias, beneficiando diretamente oito municípios amazonenses

Com dez frentes de serviços que se estendem ao longo da rodovia estadual AM-010, o Governo do Estado imprime ritmo acelerado às obras de reforma e modernização da estrada. Mais de 50 quilômetros da rodovia já receberam asfalto novo, o que representa a metade da meta de recuperação para este ano.

A meta estabelecida pelo governador Wilson Lima é que, até o final do ano, a estrada que liga Manaus a Itacoatiara tenha 100 quilômetros totalmente recuperados. Por isso, o número de frentes de trabalho foi ampliado, saindo de seis para dez. De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra), a cada 45 dias, a estrada recebeu, em média, 20 quilômetros de pavimentação.

A expectativa é que, quando finalizada, a via se torne um grande corredor econômico para oito municípios do entorno, uma vez que facilitará o escoamento de produção agrícola e a trafegabilidade de transportadoras, a exemplo da Eneva, empresa produtora de gás natural implantada no município de Silves (a 204 quilômetros de Manaus).

O engenheiro residente da obra, Rubens Muntoreanu, explicou detalhes do trabalho. “Nós vamos pavimentar 35% da estrada este ano. O que todo mundo espera é não dirigir mais em cima ou desviando de buracos. E após a obra, vão dirigir com uma sinalização adequada que vai guiar os condutores, principalmente à noite, onde o trafego é muito pesado, são carretas de tijolos, madeira, cimento, óleo, combustível, o pessoal do Azulão passando a noite inteira”, pontuou.

A obra recomeçou em junho deste ano, com a chegada do verão amazônico. Desde então, 150 quilômetros da rodovia já tiveram o tapa-buraco concluídos e outros 50 quilômetros foram asfaltados. Essa é a maior intervenção na rodovia nos últimos 40 anos.

Neste momento estão sendo executados, dos quilômetros 118 ao 166 e do 186 ao 223, os serviços de limpeza lateral, terraplanagem, reciclagem, imprimação, drenagem profunda, sub-base, base, aplicação de binder, também conhecido como capa asfáltica, e sinalização provisória. Além disso, a Seinfra também realiza serviços de tapa-buraco do quilômetro 223 ao 243. O investimento é de mais de R$ 343,9 milhões.

Morador do quilômetro 161, o caseiro Tiago Gonçalves, 23, está acompanhando a chegada da capa asfáltica da varanda de casa. Anteriormente, ele residia na comunidade do Amatari, zona rural do município de Itacoatiara, e afirma que, diariamente, utiliza a estrada para visitar a família.

“Antigamente era ruim sair daqui e ir para qualquer lugar, tinham muito buracos. Agora eu estou achando uma maravilha, consigo ir resolver minhas coisas em Lindóia e em Itacoatiara mais rápido, tranquilo e seguro. Eu não estava nem acreditando, foi quando começou o movimento das máquinas e dos trabalhadores e agora eu estou vendo o asfalto chegar na porta de casa”, comemorou.