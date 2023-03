George Lins elogia esforços de Alckmin para a exploração sustentável do potássio de Nova Olinda do Norte

Da tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Dr. George Lins (União Brasil) elogiou, na manhã desta quinta-feira (30), os esforços do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para facilitar a exploração de potássio no município de Nova Olinda do Norte, no Vale do Rio Madeira.

A manifestação de Alckmin, que preside o Conselho Nacional de Fertilizantes em Nutrição de Plantas (Conferte), segundo Dr. George, ocorreu na quarta-feira (29), em Brasília, em audiência mantida com o deputado federal Átila Lins (PSD) e o prefeito de Nova Olinda do Norte, Adenilson Reis. “Fiquei muito feliz com a manifestação do vice-presidente Geraldo Alckmin ao deputado Átila e ao prefeito Adenilson”, disse o líder do UB na Aleam, ressaltando que o processo de exploração das reservas de potássio (silvinita) de Nova Olinda do Norte “é mais seguro que o de Autazes pelo fato de as reservas pertencerem a Petrobras e não estarem situadas em terras indígenas”.

Em vídeo, que circula no Instagram, Alckmin disse a Átila e Adenilson que moverá gestões junto ao presidente Lula para que a Petrobras explore as reservas novolindenses ou, então, permita que outra empresa o faça, beneficiando o Estado do Amazonas, e especialmente Nova Olinda do Norte, com uma grande elevação de receita e geração de emprego e renda.

Em seu discurso, Dr. George destacou, com base em dados do Ministério de Minas e Energia (MME), por meio do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), que as reservas de potássio do Amazonas perfazem o total de 3,2 bilhões de toneladas. Essas reservas somadas às dos estados de Minas Gerais (837,5 milhões de toneladas), São Paulo (18,6 milhões ) e Sergipe (953,7 milhões de toneladas), poderão garantir autossuficiência ao Brasil. “O Brasil importa, atualmente, 96,5% de cloreto de potássio (silvinita), principalmente do Leste Europeu, para atender as demandas da indústria nacional de fertilizantes”, afirma Dr. George.

“Destacamos e parabenizamos, portanto, as ações do deputado Átila Lins e prefeito Adenilson Reis junto ao vice-presidente Geraldo Alckmin, na esperança de que a exploração de potássio na Bacia do Rio Madeira, contemplando Nova Olinda do Norte, se torne realidade ainda neste ano de 2023”.

Conforme Dr. George, o potássio amazonense pode revitalizar a agricultura nacional e fortalecer a economia regional com a exploração do mineral que, de acordo com o CPRM, também registra ocorrências em Silves, São Sebastião do Uatumã, Itapiranga e Nhamundá, no Estado do Amazonas.

“Estamos convictos de que o nosso potássio será mais do que estratégico para ajudar o Brasil a se tornar mais que uma grande potência agroambiental, produzindo os insumos de que precisa para aumentar sua produção de alimentos a fim de abastecer o mercado nacional e ainda atender as demandas do mercado mundial. Vamos avançar ! A luta do povo é a nossa luta !”, finalizou o deputado do UB.