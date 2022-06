Equipes de obras e limpeza garantem cuidados em toda a cidade – É trabalho da Prefeitura

Seja no verão ou no inverno, o trabalho da prefeitura segue a todo vapor. Equipes de obras e de limpeza são vistas nas ruas diariamente em todas as zonas da cidade. O trabalho não para e vem garantindo a atenção que a cidade precisa.

O programa “Asfalta Manaus” está com frentes de obras em bairros diversos. Somente nos últimos dias, as equipes de infraestrutura, levaram asfalto novo para o bairro do Planalto, para o conjunto Vila Marinho, na Compensa, Parque Dez, Alvorada, Japiim e Tancredo Neves. E pelo menos outras 30 ruas estão no foco do município para receber obras a partir dos próximos dias.

O trabalho acontece diuturnamente, tanto nas vias principais quanto nas secundárias. Para garantir um resultado de qualidade, a revitalização é feita por etapas, com a fresagem, que é a remoção da camada antiga do pavimento, para, em seguida, a aplicação do novo asfalto. Importante ressaltar que as ruas que recebem obras também recebem nova pintura e sinalização de trânsito. Um trabalho que garante a segurança a pedestres e motoristas.

É Manaus que cresce e todo dia muda.

E tem mais: as equipes de limpeza vêm se dividindo para solucionar as demandas existentes, garantindo atenção às vias e igarapés e o atendimento à população, com a solicitação de mutirões de limpeza e a atuação em áreas de lixeiras viciadas. Na última semana, por exemplo, as equipes exterminaram uma lixeira viciada existente há pelo menos 20 anos no bairro Mauazinho.

E os residenciais Viver Melhor 1 e 2 receberam mutirões de limpeza, com ações de capinação, de retirada de entulhos, varrição, paisagismo e pintura nos canteiros centrais.

É trabalho que não para…

É trabalho da prefeitura.