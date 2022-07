Eduardo comemora licença do Ibama para pavimentação do trecho do meio da BR-319

O parlamentar é um dos principais defensores da reconstrução da rodovia e disse que vai continuar lutando para a BR fique trafegável

O senador Eduardo Braga (MDB/AM) comemorou hoje (28) nas suas redes sociais, a licença prévia autorizada pelo Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para o Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit) para a pavimentação do trecho do meio da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho (RO).

O anúncio foi feito pelo ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. “Dia histórico! Licença Prévia para reconstrução da BR-319 – trecho do meio – emitida hj pelo IBAMA. Resultado da coragem e do trabalho técnico da nossa área ambiental e do DNIT. Alinhando engenharia e respeito ao meio ambiente, vamos tirar a sociedade do Amazonas do isolamento”, diz na sua conta no Twitter.

Para o senador Eduardo, um dos principais defensores da reconstrução da rodovia, a autorização do Ibama é o resultado da luta que ele e a bancada do federal do Amazonas trava no Congresso Nacional para que a BR-319 seja toda repavimentada e recoloque o estado na linha do progresso e do desenvolvimento econômico e social.

Em um vídeo postado nas ruas redes sociais, o senador Eduardo Braga disse que, com a Licença Prévia ambiental do trecho do meio, vai ser possível licitar as pontes – do trecho – e a Passagem de Fauna, indispensáveis o projeto Projeto Executivo e a obtenção da Licença da Instalação, que permitirá a licitação do asfaltamento do trecho.

“É preciso recurso. Portanto, a realização desse sonho precisa que a nossa luta continue, que nós continuemos entusiasmado, animados, unidos. Porque tudo para o Amazonas é mais suado. Eu sei bem disso por que estou nessa luta há mais de 20 anos juntos com os amazonenses. E eu tenho fé e esperança que passo a passo vamos vencendo os obstáculos, e vamos realizar o nosso sonho: o asfaltamento da BR-319”, destacou o senador.

Com a Licença Prévia, o governo federal vai poder reconstruir todo o trecho do meio, que tem 405 quilômetros de extensão – o que representa quase a metade da BR-319 – começando a 250 quilômetro ao sul de Manaus e terminando no quilômetro 655 da rodovia, perto de Humaitá (AM).

O presidente da Associação Amigos da BR-319, André Marsílio, chorou ao comemorar a LP. Ele lembrou que o trecho do meio está quase todo sem asfalto e, em temporadas de chuvas, fica repleta de atoleiros dificultando não só o tráfego de veículos e o transporte de cargas, mas também a fiscalização da grilagem de terras e do desmatamento.

Com a Licença Prévia, o governo federal vai poder reconstruir todo o trecho do meio, que tem 405 quilômetros de extensão – o que representa quase a metade da BR-319 – começando a 250 quilômetro ao sul de Manaus e terminando no quilômetro 655 da rodovia, perto de Humaitá (AM).

O presidente da Associação Amigos da BR-319, André Marsílio, chorou ao comemorar a LP. Ele lembrou que o trecho do meio está quase todo sem asfalto e, em temporadas de chuvas, fica repleta de atoleiros dificultando não só o tráfego de veículos e o transporte de cargas, mas também a fiscalização da grilagem de terras e do desmatamento.

Com informações da assessoria