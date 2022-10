De Belarmino a Átila, passando por Fausto, George e Amom Mandel: o DNA de vitórias da família Lins

Eleito deputado federal mais votado do país nas eleições de 2 de outubro, o vereador Amom Mandel Lins Filho (Cidadania) possui parentesco com uma das famílias mais tradicionais da história política do Amazonas, a família Lins dos deputados Belarmino (estadual) e Átila (federal), que nas eleições de 2022 mostrou a força do seu DNA de grandes vitórias políticas.

Nestas eleições, a família elegeu Átila para o nono mandato consecutivo na Câmara dos Deputados e elegeu mais um parlamentar federal, Fausto Lins dos Santos Júnior (União Brasil), sem contar o médico George Lins (União Brasil), eleito para o seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Amazonas. George é filho de Belão, detentor de 8 mandatos na Aleam.

Quanto ao vereador e deputado eleito Amom Mandel, ele é filho do professor universitário Amom Mandel Lins, por sua vez parente do ex-senador pernambucano José Lins, que comandou a Sudene nos tempos do Regime Militar de 1964. Amom é neto, pelo lado materno, do desembargador Domingos Jorge Chalub, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), e enteado de Mário Manoel Coelho de Mello, conselheiro do TCE-AM.