David Almeida vistoria ações de recuperação viária na zona Centro-Oeste de Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, fiscalizou, nesta quinta-feira, 14/7, uma série de ações que está sendo realizada, por meio das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf) e de Limpeza Urbana (Semulsp), no bairro Planalto, na zona Centro-Oeste da capital amazonense. A vistoria contou com a presença do titular da Seminf, Renato Júnior.

O gestor municipal fiscalizou o início do recapeamento do conjunto Ilha do Ajuricaba. Abandonado há mais de 30 anos pelo poder público, o local foi contemplado na primeira etapa do programa “Asfalta Manaus”.

Durante a ação, David Almeida fez questão de conversar com moradores do conjunto e adiantou que o serviço irá avançar para os demais bairros de Manaus.

“Ouvir o relato dos moradores é incrível, são mais de 30 anos esquecidos. Estamos entrando no conjunto Ilha do Ajuricaba para refazer todas as ruas. Estamos reescrevendo a história da Ilha. Isso se faz necessário em função do trabalho que estamos fazendo, diga-se de passagem, com o governo do Amazonas. É uma nova realidade em Manaus e nós estamos chegando em todas as áreas. Vamos fazer todo o conjunto Ajuricaba e todo o conjunto Juruá. Posteriormente, vamos passar para os bairros Nova Esperança e Lírio do Vale, e assim a gente vai avançando para melhorar a infraestrutura da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Moradora da Ilha do Ajuricaba há 43 anos, a aposentada Terezinha Pedrosa citou que a atual gestão da Prefeitura de Manaus está realizando uma verdadeira revolução no conjunto.

“Durante todo esse tempo, nunca tivemos um trabalho como esse que está sendo feito agora. Agora é uma nova realidade. Com o prefeito David Almeida, está sendo uma revolução. Nós não temos esse costume de ver um trabalho desse aqui. Para mim é revolução mesmo. E estamos muito agradecidos”, disse Pedrosa.

Logo após, a comitiva acompanhou a recuperação da infraestrutura viária da avenida Desembargador João Machado. No local, cerca de 50 pessoas estão trabalhando para fazer a revitalização de aproximadamente 200 metros de meio-fio, calçada, pintura, além da via que foi totalmente recapeada.

Praça Campos Elíseos

O prefeito David Almeida aproveitou a manhã desta quinta-feira para fiscalizar também as obras de recuperação da praça Campos Elíseos, localizada na avenida Paris, no conjunto Campos Elíseos, no bairro Planalto. No local, equipes da Seminf e da Semulsp realizaram a recuperação da calçada, bancos, jardim, e do chapéu de palha, além da reforma total do alambrado do campo do Bolota.

*Com assessoria