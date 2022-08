David Almeida acompanha serviços de infraestrutura na comunidade Fé em Deus

O prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriou, na manhã desta quinta-feira, 11/8, os serviços do programa “Asfalta Manaus”, realizados na comunidade Fé em Deus, localizada no bairro Nova Cidade, zona Norte da capital amazonense. A ação vai garantir mais acessibilidade e qualidade de vida às mais de 500 famílias que vivem na região.

“Estou na comunidade Fé em Deus, onde determinamos o asfaltamento total do local. Vim fiscalizar a ação e já podemos ver uma nova realidade. Falta apenas uma parte pequena para ser asfaltada. A previsão é que até amanhã, 12/8, todo o serviço seja concluído. Assim vamos avançando para que possamos levar o asfalto para todos os bairros de Manaus sem estrutura”, afirmou David.

No local, uma equipe de 30 homens, coordenados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realiza uma série de melhorias de infraestrutura, na comunidade que nunca recebeu qualquer tipo de assistência do poder público nos últimos anos. “Aqui é um exemplo do que estamos falando. Acabamos com o tapa-buracos. Agora, é asfaltamento total das ruas”, comentou o titular da Seminf, Renato Júnior.

Os homens da Seminf atuam nas ações do programa “Asfalta Manaus” com máquinas vibroacabadoras, rolo pneumático, rolo de chapa misto, espargidor, caminhão-pipa, moto fresadora e retroescavadeira.

*Com assessoria