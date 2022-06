Corpo de Dança estreia espetáculo ‘Rios Voadores’ amanhã com entrada gratuita

Apresentação acontece no Teatro Amazonas, amanhã (18), com entrada franca

O Corpo de Dança do Amazonas (CDA), estreia espetáculo inédito, “Rios Voadores”, amanhã (18), às 20h, no Teatro Amazonas, com reapresentação no domingo (19/6), às 19h. A entrada é gratuita.

No palco, mais de 20 bailarinos interpretam movimentos criados pela coreógrafa de Minas Gerais, Rosa Antuña, inspirados no fenômeno da natureza, rios voadores, que significa uma gigantesca massa de vapor de água vinda do oceano e, somada à transpiração da floresta, colabora com o equilíbrio das chuvas em diversas regiões do Brasil e da Floresta Amazônica.

“O espetáculo vem da urgência que temos com o meio ambiente e a sua importância para o equilíbrio da Floresta Amazônica, que é vital. Me inspirei no movimento do vento, das chuvas, dos pássaros no céu, na mitologia e nos guardiões da floresta, seres e animais que estão inseridos nas cenas, nos movimentos da dança”, revela a coreógrafa com 20 anos de carreira.

O espetáculo do CDA, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, é inédito e o processo de criação começou em 2019, durante a pandemia, quando as aulas aconteciam no formato on-line.

“Trabalhava com os bailarinos estímulos imagéticos para transformarem em movimentos, dava a eles músicas específicas para levá-los à criação de células coreográficas. Foi um grande desafio. As aulas remotas duravam três horas, duas vezes na semana”, lembra Rosa, que diz estar honrada pela oportunidade de assinar uma coreografia do Corpo de Dança do Amazonas. “Hoje, acredito que o CDA é a companhia de dança contemporânea que melhor representa o País, pela sua presença, jeito brasileiro no corpo, na dança e na energia”.

Segundo o diretor do CDA, Mário Nascimento, o espetáculo resultou de uma pesquisa intensa com os bailarinos, que mergulharam na proposta da coreógrafa.

“O resultado disso é uma obra repleta de simbolismos, imagens e poesia. A consistência de ‘Rios Voadores’ está na sua leveza. Um mantra em louvor à natureza e sua grandeza”, comenta.

Trilha sonora

Com a trilha sonora com autoria de Makely Ka e figurino desenhado Ian Queiroz, também integrante do elenco do CDA, “Rios Voadores” é uma proposta que agrega pessoas e ideais.

“A importância desse fenômeno para o planeta é inquestionável, o momento é muito oportuno para essa abordagem. É um grito de alerta feito pelos corpos desses artistas tão peculiares, corpos do Norte falando para o mundo”, define Mário Nascimento.

Elenco

“Rios Voadores” conta com o elenco formado por Adailton Santos, Adriana Goes, Cléia Santos, Frank Willian, Felipe Cassiano, Gabriela Lima, Helen Rojas, Huana Viana, Ian Queiroz, Júlio Galúcio, Larissa Cavalcante, Liene Neves, Luan Cristian, Nonato Melo, Pammela Fernandes, Rodrigo Vieira, Rosi Rosa, Sumaia Farias, Talita Torres, Thaís Camillo, Valdo Malaq, Victor Venâncio, Wellington Alves.

Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa