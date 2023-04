CMM derruba requerimento de audiência pública sobre mediadores em escolas municipais para crianças autistas e PCD’s

Os vereadores da base aliada do Prefeito de Manaus, David Almeida, derrubaram por 16 votos contra 8 favoráveis, o requerimento de autoria do presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência (PCD’s), vereador Rodrigo Guedes (Podemos) que solicitava a realização de audiência pública para discutir a efetivação da presença de mediadores nas escolas municipais para alunos com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e outras deficiências.

De acordo com a Lei Brasileira da Inclusão, nº 13.146/2012 e a Lei n° 12.764/2012 é obrigatório a presença de um profissional capacitado para acompanhar pessoas com TEA e outras deficiências na educação pública e privada, porém, a Prefeitura de Manaus não tem disponibilizado mediadores suficientes nas salas de aula para assistir crianças autistas e com outras deficiências que precisam desse suporte.

A frente da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência, Guedes luta junto com mães

e pais de crianças autistas para que a Prefeitura de Manaus realize contratações de mediadores nas escolas municipais de Manaus. Nessa segunda-feira, 3/04, o requerimento 3.012, que solicitava uma audiência pública para discutir a contratação, retornou do pedido de vistas e foi colocado em votação.

No entanto, o requerimento foi derrubado pelos vereadores aliados da Prefeitura de Manaus e a proposta recebeu 16 votos contrários liderados pelo lider do Prefeito, Vereador Fransua Matos, e oito votos favoráveis.

“Lamentável um dia após o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a Câmara não aprovar essa proposta para crianças autistas. Me assusta a ideia dos vereadores derrubarem um requerimento sobre a discussão de mediadores para crianças autistas. Nós precisamos discutir essa demanda, ouvir a Prefeitura e, acima de tudo, os responsáveis por crianças e adolescentes com deficiência. A Prefeitura prometeu a contratação de 1.500 mediadores mas ainda não aconteceu e as mães continuam realizando manifestações em frente a Semed, uma situação lamentável e a Câmara não pode ficar calada frente a isso”, declarou.

Atualmente, a Prefeitura de Manaus possui um quadro de mediadores que não atende a demanda de crianças autistas nas escolas municipais.