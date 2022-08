Braga garante que vai ‘governar para todos’ mesmo se o prefeito for adversário político

Em visita a Barcelos, o candidato Eduardo Braga firmou compromisso de investir na educação e na infraestrutura.

O candidato ao Governo do Amazonas pela coligação “Em defesa da vida” (MDB, PSD e a federação PT, PC do B e PV), senador Eduardo Braga, foi recebido ontem (20), com uma grande carreata no município de Barcelos, localizado a 400 quilômetros de Manaus em linha reta. A população da cidade, estimada em 28 mil habitantes, saiu às ruas para participar das ações de campanha do candidato.

O senador percorreu a cidade ao lado do prefeito de Santo Antônio do Içá, Walder Ribeiro da Costa, mais conhecido como Ceceu; do prefeito do Manaquiri, Jair Souto; do ex-prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, Arailton do Nascimento, conhecido como Careca; juntamente com o prefeito de Barcelos, Edson Mendes.

Barcelos, que foi a primeira capital da província do Amazonas e se tornou município em 1931, tem sofrido com a falta de recursos. Em transferência por parte do estado (ICMS, IPVA, Royalties e IPI), o município recebeu este ano mais de R$ 13,6 milhões, valor que não é suficiente para a efetivação de serviços essenciais, segundo relatório da assessoria de campanha do candidato. “Prefeito nenhum tem dinheiro para asfaltar sozinho a cidade. Mas quem tem o dinheiro? É o governo do estado do Amazonas e o governo federal. Por isso, vou investir em parcerias com os municípios e com o governo federal”, garantiu Braga afirmando que irá apoiar todos os municípios, independente de aliança política ou partido.

UEA

No meio do discurso, uma das moradoras gritou um pedido para o candidato: “não esqueça a UEA”. Eduardo Braga interrompeu a fala para responder a moradora. “Ela tá lembrando que eu construí o prédio da UEA quando eu fui governador e até hoje não está inaugurado e nem funcionando. Precisamos sim corrigir isso. Identificar o que está acontecendo e corrigir”, prometeu Braga para o caso de ser eleito “se assim o povo decidir”, ponderou.

Conforme o Mapa de Conflitos (elaborado por ONGs e instituições públicas que acompanham e relatam a situação de populações vulneráveis em todo o País), o tráfico de drogas tem aumentado no interior do Amazonas. Barcelos está inserida nesta rota, onde os jovens estão sendo ‘agenciados’ para vender e, ao mesmo tempo, estimulados a consumir as drogas. Nas regiões dominadas pelo narcotráfico, têm crescido os casos de prostituição infantil, pedofilia, alcoolismo, suicídios, estupros e gravidez precoce.

O candidato Eduardo Braga comprometeu-se a implementar as obras necessárias para colocar a UEA em funcionando para garantir o futuro dos filhos de Barcelos assim como gerar emprego por meio das obras a serem executadas. “A minha chapa, eu e Anne Moura, trazemos a esperança da UEA estar funcionando aqui para os filhos da terra, de o município ter escola de qualidade, de ter médico, saúde para o povo de Barcelos. Vamos gerar emprego aqui para o pedreiro, para o auxiliar de pedreiro, para o servente, para o pessoal do comércio. O interior receberá os investimentos que tanto precisa”, garantiu Eduardo Braga.

Com informações da assessoria