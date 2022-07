Avançam as obras de reforma e modernização da AM-010

O governador do Amazonas, Wilson Lima, fiscalizou nesta quinta-feira (14/07) o avanço dos trabalhos de reforma e modernização da AM-010. Os serviços estão sendo executados em quatro frentes de obras e já alcançam 15% de conclusão. Essa, que é a maior intervenção na rodovia em 40 anos, vai proporcionar mais segurança aos motoristas, além de reduzir o tempo das viagens na estrada.

As obras também vão fortalecer o desenvolvimento econômico de oito municípios situados no entorno da rodovia: Itacoatiara, Itapiranga, Rio Preto da Eva, Urucará, Urucurituba, São Sebastião do Uatumã e Silves, além da capital, Manaus.

“Estamos em um trecho que era muito difícil, aqui próximo da comunidade de Lindóia, na altura do quilômetro 166. Aqui já começa o trabalho de reciclagem e, com isso, a gente constrói uma sub-base. Em seguida outros produtos vão ser colocados, como areia, brita, cimento para, definitivamente, colocarmos o asfalto. Nossa expectativa é que na semana que vem a gente já comece a fazer esse pavimento”, detalhou o governador.

Os trabalhos, realizados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), foram retomados neste ano, seguindo determinação do governador com a meta de entregar 100 quilômetros asfaltados até o final de 2022.

Importante via para o desenvolvimento

Wilson Lima destacou a importância da estrada para o escoamento da produção rural dos municípios próximos, e o impacto econômico de ter a rodovia em boas condições de trafegabilidade.

“A AM-010 tem uma função fundamental para o desenvolvimento da economia, esse é o principal corredor de atividades econômicas da região metropolitana de Manaus. A gente tem um porto significativo no município de Itacoatiara, tem a exploração do gás natural no município de Silves, tem o distrito bioagroindustrial, que nós estamos construindo junto com a prefeitura de Rio Preto da Eva”.

Além da questão econômica, o governador ressaltou a importância para a melhoria da qualidade de vida das populações que vivem nos municípios no entorno da AM-010.

“Tem também o aspecto social, o direito fundamental de ir e vir. A possibilidade de um paciente sair de uma comunidade e receber atendimento na capital, a possibilidade de um aluno trafegar em um ônibus escolar de forma segura, o próprio condutor que passa por aqui. A pavimentação dessa rodovia é um marco e tem uma importância muito grande para quem mora nessa região”, acrescentou o governador.

Serviços em andamento

No trecho que vai do quilômetro 159 ao 168 estão em andamento os serviços de terraplanagem nos acostamentos, limpeza, reciclagem e pavimentação. Do quilômetro 189 ao 190 está em execução a limpeza e a terraplanagem dos acostamentos. Já entre os quilômetros 122 e 138 também estão sendo feitos serviços de limpeza.

No quilômetro 47, a Seinfra executa obras de contenção de erosão. Além disso, uma equipe realiza tapa-buracos ao longo da via, para garantir a trafegabilidade.

Também já foram concluídos 32 quilômetros de remendo profundo; 14 quilômetros de limpeza lateral; 32 quilômetros de reciclagem e 32 quilômetros de pavimentação.

Projeto

Iniciado em 2021, o projeto contempla serviços do quilômetro 13 ao 263,40. Será feito o alargamento da pista, que passará a ter onze metros de largura, contando com mais 1,5 metro de cada lado nos acostamentos; além de pista de rolamento com sete metros de largura, sendo 3,5 metros de cada lado.

A rodovia também receberá tratamento superficial duplo com brita, que é uma mistura de material betuminoso em duas camadas, com a aplicação de mais cinco centímetros de concreto betuminosos usinado a quente, o CBUQ.

A pista terá espessura total de quase dez centímetros e a Seinfra vai implantar, ainda, sinalização horizontal e vertical e realizar a pintura de faixas reflexivas em 250,40 quilômetros da pista. Os serviços remanescentes estão estimados em R$ 343 milhões.

Do quilômetro 189 ao 190 está em execução a limpeza e a terraplanagem dos acostamentos. Já entre os quilômetros 122 e 138 também estão sendo feitos serviços de limpeza.

No quilômetro 47, a Seinfra executa obras de contenção de erosão. Além disso, uma equipe realiza tapa-buracos ao longo da via, para garantir a trafegabilidade. Também já foram concluídos 32 quilômetros de remendo profundo; 14 quilômetros de limpeza lateral; 32 quilômetros de reciclagem e 32 quilômetros de pavimentação.