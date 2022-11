Ataques a Gilberto Gil no Qatar geram revolta e internautas cobram punição de agressores

Cantor recebeu vários insultos por parte de bolsonaristas durante a Copa do Mundo do Qatar

Indignação. Foi com esse sentimento que internautas assistiram a um vídeo que viralizou nas redes de bolsonaristas atacando Gilberto Gil durante o jogo do Brasil contra a Sérvia, na Copa do Mundo no Qatar, com chavões criados pelos agressores.

Enquanto passava pelos corredores do estádio Lusail com sua esposa, Flora Gil, o cantor, com 80 anos, foi perseguido pelo grupo que gravava o vídeo. Ele ouviu frases como “Vamos, Bolsonaro”, e outros comentários do tipo “Vamos, Lei Rouanet” e “Você ajudou o Brasil para caral…”

No fim do vídeo, quando Gil estava subindo as escadas para acessar o estádio, os agressores continuaram as agressões covardes e desrespeitosas: “Obrigada, filho da p…”

Internautas além de prestarem solidariedade ao ícone da MPB, também cobram que o agressor seja identificado e punido.

Por Márcia Costa Rosa