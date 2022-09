Asfalta Manaus – pavimentando o caminho de uma nova cidade

A prefeitura chegou a marca de 1.500 ruas já renovadas por meio do programa Asfalta Manaus, entregando o que nunca antes foi feito em gestões passadas. Vias em comunidades que estavam há mais de 20 anos sem atenção agora possuem infraestrutura adequada para o trânsito de veículos e pedestres, promovendo também o acesso da população a serviços públicos, antes prejudicados.

Com o avanço das obras, em breve chegaremos ao seu bairro, a sua rua. O asfaltamento das vias segue cronograma da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), atendendo tanto a vias principais quanto secundárias.

O Asfalta Manaus é o maior programa de pavimentação já realizado pela administração municipal na história da cidade. Nas vias, as equipes de infraestrutura trabalham com limpeza, fresagem, aplicação do asfalto e em seguida é feita a compactação do solo. O trabalho é feito com o auxílio de “fresadoras”, máquina para remoção do asfalto existente, “vibro acabadora” para aplicação do novo asfalto e dois “rolos compactadores” para finalizar a execução do asfalto. Ao final do programa serão 10 mil ruas revitalizadas.

As ações não param e dentre as áreas com obras esta semana estão: na zona Centro-sul o conjunto Manauense, no bairro Nossa Senhora das Graças; o Campos Elíseos, no Planalto, na zona Centro-oeste; o Santa Etelvina na zona Norte; o Parque das Garças, no Novo Aleixo; a comunidade Coliseu, no Jorge Teixeira e São José na zona Leste.

Só no São José, no total, a prefeitura irá recapear 50 ruas do bairro apenas na primeira fase do programa. Dessas, 30 vias já foram recuperadas.

É histórico. É a prefeitura levando progresso até a porta da sua casa.

