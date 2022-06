Asfalta Manaus – Mais de 1 mil ruas renovadas

A Prefeitura de Manaus tem mudado a vida de milhares de pessoas por toda a cidade com o programa Asfalta Manaus. As obras acontecem em todas as zonas geográficas, em parceria com o Governo do Estado. Um alívio para comunidades que esperavam há décadas por atenção na infraestrutura de suas vias.

O Asfalta Manaus é o maior programa de pavimentação já realizado pela administração municipal na história da cidade. Em apenas dois meses, mais de 1.000 ruas já foram revitalizadas. As ações acontecem diariamente com dezenas de trabalhadores e máquinas, que garantem a realização do trabalho por etapas, priorizando a qualidade tanto nas vias principais, quanto nas secundárias. Ao final desta fase, serão mais de 10 mil ruas renovadas.

Muitas das vias que recebem as equipes de obras da prefeitura estavam sem qualquer condição de trafegabilidade, acarretando inclusive riscos à saúde da população.

Na última semana, as equipes de obras levaram infraestrutura para as seguintes áreas:

Jardim Versalles, no Planalto, onde serão contempladas 18 vias com asfalto novo;

Santo Antônio, onde o trabalho segue em ritmo acelerado;

Parque 10 de Novembro, onde as obras mudarão para melhor pelo menos 30 ruas;

E no Tancredo Neves, onde 15 ruas já foram recapeadas. Neste bairro, as obras serão levadas ainda às ruas Miranda, Cressida, Esmeralda, Amazonas, das Gravitas e à avenida Almir Cardoso, que serão recapeadas em toda a extensão.

É obra por todo o lado.

É trabalho que não para.

Prefeitura de Manaus