‘Asfalta Manaus’ chega ao Santo Antônio com ações de recapeamento nas vias do bairro

A Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), segue em ritmo acelerado com os serviços de recapeamento asfáltico, por meio do programa “Asfalta Manaus”, que está contemplando vária ruas da cidade com o banho de asfalto novo e de qualidade. Hoje (28), as equipes trabalham no bairro Santo Antônio, na zona Oeste.

Dentro da programação, a rua Ipiranga foi a beneficiada com as obras, recebendo uma média 200 toneladas de massa asfáltica em toda a sua extensão. Outras vias serão beneficiadas. O bairro já foi contemplado com melhorias nas ruas Miguel Ribas, Daria, Rio Branco, São Tomé, Veiga Miranda e Moacir de Souza Alves, todas finalizadas com a nova pavimentação, que conforme os moradores, há mais de 20 anos não recebiam o devido cuidado.

De acordo com o titular da Seminf, Renato Júnior, o programa está chegando nos bairros de todas as zonas geográficas de Manaus, com asfalto de qualidade e devolvendo uma trafegabilidade segura para quem circula.

“Esse é o maior programa de pavimentação asfáltica realizado pelo Executivo municipal na história de Manaus. Em apenas dois meses, aproximadamente mil ruas já foram revitalizadas na gestão David Almeida. Todos ganham com as ações. Só com o programa Asfalta Manaus a meta é pavimentar 10 mil ruas, em até dois anos”, destacou o secretário de Infraestrutura, Renato Júnior.

Ao todo, 30 frentes de obras atuam de forma simultânea pela cidade. Os serviços são executados por centenas de servidores da Seminf e máquinas, que garantem a realização do trabalho por etapas, priorizando a qualidade, tanto nas vias principais quanto nas secundárias.

Satisfação

Muito satisfeito com as obras está o autônomo Nadson Souza, morador da rua Miguel Ribas, que foi asfaltada há poucos dias e está com a trafegabilidade reestruturada, oferecendo segurança para todos.

“Estávamos com as ruas cheias de buracos há mais de 20 anos. Eu não via um asfalto novo, um trabalho de qualidade e excelência, minha rua está um tapete, obrigado prefeito David Almeida”, declara Souza.

O programa Asfalta Manaus faz parte de uma parceria entre a prefeitura e o governo do Estado e em menos de dois meses, aproximadamente, mil vias foram recuperadas do total das 10 mil ruas que estão incluídas no pacote para receberem asfalto novo.

Com informações da Seminf