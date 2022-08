Asfalta Manaus chega ao Jorge Teixeira com serviços de infraestrutura e pavimentação

Aproveitando o dia de sol, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), trabalha, incansavelmente, pela cidade, com o objetivo de levar asfalto de qualidade e segurança para a população. Hoje (9), cinco ruas do bairro Jorge Teixeira, na zona Leste, são beneficiadas com a pavimentação nova.

Vinte e três ruas do bairro Jorge Teixeira já foram executadas e entregues aos moradores e, nesta terça-feira, as equipes da Seminf reforçam os serviços de infraestrutura, por meio do programa “Asfalta Manaus”, em mais cinco vias, entre elas a rua das Palmáceas e Angélicas recebem obras de fresagem, enquanto as ruas da Açucena, Azinias e das Gardênias são contempladas com uma nova pavimentação, recebendo, em média, 200 toneladas de massa asfáltica em toda a sua extensão.

De acordo com o engenheiro Roger Fonseca, as ruas não recebiam recapeamento asfáltico há 20 anos, apresentando uma situação de risco bastante comprometedora para os moradores.

“Segundo os moradores, há 20 anos, a área carecia de serviço de infraestrutura. Algumas ruas estavam bem degradadas por conta do tempo e, sem receber recapeamento, estavam abrindo valas e buracos pequenos. Então, realizamos o processo de remendos profundos. Seguimos a determinação do prefeito David Almeida e do secretário municipal de Infraestrutura, Renato Júnior, priorizando a qualidade, para podermos devolver o quanto antes a trafegabilidade a todos”, disse Roger.

Nesta ação, um efetivo de 32 funcionários é necessário para a execução das obras, avançando com os serviços a partir das máquinas vibroacabadora, rolo pneumático, rolo de chapa misto, espargidor, caminhão-pipa, moto fresadora e retroescavadeira. A Prefeitura de Manaus, por meio das equipes da Seminf, trabalha com mais de 30 frentes de obras, realizando nas vias principais e nos trechos secundários, de forma simultânea. O prefeito David Almeida e o secretário Renato Júnior fiscalizam diariamente as atividades para garantir a qualidade e velocidade nos serviços.

Com informações da Seminf