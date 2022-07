‘Asfalta Manaus’ avança em ruas do São José com serviços de pavimentação da Prefeitura

O programa “Asfalta Manaus” segue em ritmo acelerado na capital amazonense, contemplando vias que há muito tempo não recebiam asfalto novo. Nesta sexta-feira, 29/7, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), intensifica os serviços de recapeamento asfáltico e fresagem no bairro São José II, localizado na zona Leste da cidade.

As obras de infraestrutura já beneficiaram 18 ruas, com nova pavimentação asfáltica, mudando a realidade dos moradores que estavam esquecidos pelo poder público há anos. A programação na comunidade continua a todo o vapor, beneficiando mais seis vias que começam a receber melhorias. As ruas 3, 6, 8 e 9 recebem fresagens, e, na sequência, uma nova camada asfáltica. Já as ruas 15 e 2 estão recebendo recapeamento asfáltico, e uma média de 200 toneladas de asfalto por dia estão sendo aplicadas.

Um efetivo de 30 trabalhadores executa essa ação, utilizando máquinas fresadoras, vibroacabadora, bobcat, caminhão-pipa, espargidor, rolos compactadores e caçambas, equipamentos que ajudam a dar celeridade ao serviço.

De acordo com o fiscal da Seminf, engenheiro Roger Fonseca, essas vias estavam abandonadas há mais de 10 anos.

“Todas as ruas da programação estavam bastante deterioradas, com muitos buracos, impossibilitando a trafegabilidade. Nossa equipe tem trabalhado a todo o vapor para entregar o melhor resultado, conforme determina o prefeito David Almeida e o secretário da Seminf, Renato Júnior. Um serviço justo, que prioriza a qualidade e o bem-estar de toda a população”, afirmou Roger.

O objetivo do programa “Asfalta Manaus” é alcançar 10 mil ruas em todas as zonas da cidade, trabalhando de forma simultânea, com a meta de entregar asfalto novo e infraestrutura às comunidades que nunca receberam asfalto ou que há muito tempo foram esquecidas. O prefeito David Almeida e o secretário Renato Júnior acompanham diariamente as obras na cidade.

Com informações da Seminf