‘Asfalta Manaus’ avança com práticas sustentáveis de uso de material retirado das ruas

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), segue em ritmo acelerado com as ações do programa “Asfalta Manaus”, realizadas em todas as zonas da capital amazonense. Uma das frentes de trabalho atua hoje (21) no bairro Crespo, zona Sul, onde 18 ruas serão beneficiadas com o recapeamento nessa primeira fase do serviço.

As equipes estão trabalhando em etapas. A primeira delas é a execução da fresagem das vias, que é a retirada do asfalto desgastado, seguido da recuperação do solo e as bases para, posteriormente, receberem a aplicação do novo asfalto.

Todo o material retirado pelas fresas são armazenados e reutilizados nas revitalizações de ramais com pouca circulação de veículos pesados, uma técnica eficaz que devolve a trafegabilidade da população rural.

De acordo com o titular da Seminf, Renato Júnior, a prefeitura está empenhada em melhorar a vida das pessoas e em escrever uma nova página na história da cidade.

“Nossa cidade, sobretudo a periferia, foi muito castigada. Foram anos de esquecimento e abandono, mas nesta gestão do prefeito David Almeida estamos dando a devida atenção e o respeito que nossa população merece. Estamos atuando em todas as zonas da cidade, ouvindo a população e juntos encontrando as soluções para as demandas que possam mudar verdadeiramente a vida das pessoas. Afinal, ninguém conhece mais os problemas dos bairros que os moradores que convivem diariamente com eles”, afirmou Renato Júnior.

Os trabalhos estão concentrados nas ruas Adelino Paes Neto e Camanducaia, importantes vias do bairro, por possuírem muitos comércios e terem fluxo intenso de veículos. As duas ruas estavam há mais de 10 anos sem receber serviços de infraestrutura, como relata o comerciante José do Amaral.

“Estou com meu comércio aqui há mais de 15 anos e há pelo menos uns 10 anos vejo meus clientes indo embora por conta das péssimas condições da rua. Hoje, quando vi as máquinas entrando na rua, iniciando o trabalho, meu coração se encheu de alegria e gratidão ao prefeito David”, agradeceu o comerciante.

Para essa etapa de serviços no bairro Crespo, o “Asfalta Manaus” está disponibilizando cerca de 350 toneladas de massa asfáltica por dia e 13 ruas do bairro já tiveram o serviço de recapeamento concluído.

Com informações da Seminf