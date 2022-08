“Amazonas precisa continuar avançando”, afirma Wilson em lançamentos de candidaturas

Candidato à reeleição, governador participou de eventos com Roberto Cidade, Miltinho Castro e Coronel Bonates

O candidato à reeleição pelo União Brasil, governador Wilson Lima, participou hoje (20), dos lançamentos das candidaturas a deputado estadual de Roberto Cidade e Miltinho Castro e a deputado federal de Coronel Bonates.

Os candidatos integram partidos que compõe o arco de aliança de Wilson. Roberto Cidade e Coronel Bonates concorrem pelo União Brasil, mesmo partido do governador; enquanto Miltinho Castro disputa pelo Partido Social Cristão (PSC), legenda da qual é presidente estadual.

Durante os eventos, Wilson destacou que o alinhamento com os parlamentares é importante para que o Amazonas continue no caminho do progresso.

“Uma caminhada pelo trabalho, para que a gente possa continuar avançando, para aumentar o nosso Auxílio Estadual permanente, continuar ampliando os nossos restaurantes populares, continuar asfaltando as ruas de Manaus. Eu preciso de uma Assembleia forte, que ajude o Executivo”, disse Wilson, no lançamento da candidatura de Roberto Cidade.

O atual presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade reuniu apoiadores em uma casa de eventos no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

Já o candidato ao primeiro mandato como deputado estadual, Miltinho Castro lançou a candidatura em uma casa de eventos localizada no bairro Zumbi, zona leste da capital.

“Não importa o tamanho do desafio, mas sim quem está do seu lado. Uma dessas pessoas é o Miltinho Castro. É por isso que eu preciso do Miltinho lá na Assembleia, para a gente avançar juntos. Estamos iniciando uma caminhada para que a gente continue fazendo entregas históricas. A resposta para quem nos ataca são as UTIs do interior, o Passe Livre Estudantil, o Auxílio Estadual permanente”, pontuou o governador.

Wilson Lima também esteve, acompanhado da primeira-dama Taina Lima, no lançamento da candidatura de Coronel Bonates a deputado federal, realizado na quadra de uma escola de samba na Praça 14, zona sul de Manaus.

No local, ele ressaltou os avanços alcançados na área da segurança pública, em que Coronel Bonates atuou como secretário.

“Estamos tendo avanços significativos na área da segurança, com entrega de viaturas, armamentos, com concurso público que há dez anos não era realizado e nós realizamos concurso para as polícias Militar, Civil, para o Corpo de Bombeiros. Estamos construindo o novo quartel da Rocam, estamos valorizando o policial, porque nós estamos colocando as promoções dele em dia. Tudo isso para melhorar a vida da população”, detalhou Wilson.

Além do União Brasil e do PSC, a chapa é formada pelos partidos Avante, PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro), Progressistas, Republicanos, Patriota, PL (Partido Liberal) e PMN (Partido da Mobilização Nacional).

