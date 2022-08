Agilidade na execução de obras essenciais se torna uma das marcas da gestão David Almeida

O prefeito de Manaus David Almeida (Avante) tem demonstrado o real espírito que o cargo para o qual foi eleito exige: um verdadeiro síndico da cidade que administra, preocupado com a qualidade dos serviços públicos prestados à população.

Em menos de um ano e meio de administração municipal, David Almeida reinaugurou 167 escolas municipais, e entregou 28 unidades de saúde de pequeno porte totalmente reformadas. A velocidade na execução das obras, sobretudo nas áreas essenciais, tem sido uma das marcas da atual gestão.

Além dos investimentos em Saúde e Educação, a Prefeitura também segue em ritmo acelerado em outras frentes de trabalho, como nas feiras e mercados da cidade, onde as antigas estruturas estão passando pelo maior programa de reforma já realizado na capital. Ao todo, 35 feiras e mercados serão totalmente renovados.

Já com o programa “Asfalta Manaus”, 10 mil ruas serão totalmente recuperadas, sendo que em dois meses de ação mais de mil vias já estão com os serviços concluídos.

Em paralelo ao trabalho do “Asfalta Manaus”, as equipes de obras concluíram o recapeamento em mais bairros da cidade. Desta vez, o asfalto chegou ao Lírio do Vale, Santa Etelvina, Planalto e Nova Floresta, onde 27 ruas estão sendo beneficiadas. A ação acontece diuturnamente, tanto nas vias principais quanto nas secundárias.

A aceitação popular da gestão David Almeida alcançou e se mantém na casa dos 80%, segundo as mais recentes pesquisas de opinião pública. Áreas como a saúde, previdência e gestão financeira ganharam reconhecimentos nacionais, como do Ministério da Saúde, Associação Brasileira de Instituições de Previdência Municipais e Estaduais (Abipem) e do Tesouro Nacional.

Em recentes declarações, o prefeito tem dito que quer Manaus entre as melhores capitais brasileiras em pelo menos dez áreas.